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Köpeğinin öldüğüne inanamadı! Başında dakikalarca gözyaşı döktü, sözleri ise yürekleri burktu: “Mars bunu bana yapma"

06.07.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da bir gencin gezintiye çıkardığı Terrier cinsi Mars isimli köpeği bisiklet çarpması sonucu öldü. Genç, köpeğinin öldüğüne ise inanamadı. “Mars bunu bana yapma", "Mars kalk oğlum”, “Abi ölmedi o” diyerek köpeğin başında dakikalarca gözyaşı döktü. Arkadaşları genci sakinleştirmeye çalışsa da fayda etmedi. Gencin sözleri ise herkesin yüreğini burktu.

Köpeğinin öldüğüne inanamadı! Başında dakikalarca gözyaşı döktü, sözleri ise yürekleri burktu: “Mars bunu bana yapma"

Adıyaman’da bisikletin çarptığı köpeği ölen genç duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Köpeğin başında dakikalarca gözyaşı döken gencin sözleri herkesi duygulandırdı. Olay ise Adıyaman Yenipınar Mahallesi Harıkçı Caddesi üzerinde meydana geldi.

“MARS KALK OĞLUM”

İsmi öğrenilemeyen bir gencin gezintiye çıkardığı köpeğe bisiklet çarptı. Köpek olay yerinde öldü. Terrier cinsi Mars isimli köpeği yoldan kaldırıma alan vatandaşlar, köpeğin yaşaması için masaj yaptı. Vatandaşlar bir taraftan köpeğe kalp masajı yaparken diğer taraftan Adıyaman Belediyesi 'patibulans' ekiplerini arayarak nasıl bir müdahale yapılacağı yönünde bilgi aldı. Köpek sahibi genç, gözyaşları içerisinde “Mars bunu bana yapma” diyerek çaresiz bir şekilde köpeğine yapılan müdahaleyi izledi. Köpeğinin öldüğüne inanamayan genç, “Mars kalk oğlum”, “Abi ölmedi o” gibi sözler ile köpeğinin başında gözyaşı döktü.

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Gencin sözleri karşısında çevredekilerin yüreği burkuldu. Arkadaşları şahsı sakinleştirmeye çalışsa da çare etmedi. (İHA)

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