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Korkunç cinayetin görüntüleri izleyenleri dehşete düşürdü! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

07.04.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 31 Mart günü yaşanan Ergüder Akgün cinayetinin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.G.’nin (28) Akgün’e kurşun yağdırması saniye saniye kameraya yansıdı. Olayın şüphelisi olduğu ileri sürülen E.G. ise, Edremit’te saklandığı evde yakalandı. E.G, ifadesinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 31 Mart günü saat 22.45 sıralarında Mahkeme Mahallesi, Eski Han üzerinde meydana gelen olayda, Ergüder Akgün’le tartışmaya başlayan kişilerin arasında önce kavga yaşandı. Ardından ise tartışmanın büyümesi üzerine E.G.’nin (28) Akgün’e kurşun yağdırması saniye saniye kameraya yansıdı.

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Yere yığılan Ergüder Akgün olay yerinde yaşamını yitirirken, 4 kişinin ise araca binerek kaçmaları dikkat çekti.

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SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Polis, dün ‘Kasten Öldürme’ olayı ilgili olarak yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde kaçan olayın şüphelisi olduğu ileri sürülen E.G.’yi Edremit’te saklandığı evde yakaladı. Şüpheli kişi ile olayda kullanmış olduğu değerlendirilen ruhsatsız tabanca ve 5 adet 7,65 çapında fişek de ele geçirildi. E.G. ifadesinin ardından sevk edildiği adli mercilerce dün tutuklandı.

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Bilindiği üzere Burhaniye Emniyet Müdürlüğü cinayet büro ekipleri, cinayet sonrası T.G. (51), R.K (34), A.K. (41) ve R.Y.'yi (55) gözaltına almıştı. Gözaltındaki 4 kişiden T.G. ve R.K. mahkemece tutuklanırken A.K. ve R.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Şüpheliyi evinde saklayan A.Ö.(56) hakkında ise ‘Suçluyu Kayırma’ suçundan tahkikat başlatıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Balıkesir Burhaniye

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