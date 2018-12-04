HABER

Korkunç deprem anları güvenlik kamerasında!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.12.2018 12:06 | Son Güncelleme

Alaska'yı vuran 7 büyüklüğündeki depreme dair korkunç kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Müstakil bir evin iç ve dış güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde baba ile küçük kız çocuğu yemek masasında otururken görülüyor.

Deprem başladığı anda, baba kızını kaptığı gibi yalın ayak evden dışarı çıkıyor.

Saniyeler içinde, başka bir odada olan anne de kendini dışarı atıyor ve eşiyle çocuğuna sarılıyor.

Videonun devamında deprem nedeniyle devrilen lambalar, düşen tablolar görülüyor.

Şiddetli deprem Alaska'nın Anchorage bölgesini geçtiğimiz Cuma sabahı vurmuştu.

Ev arkadaşını bıçaklayıp cesediyle ilişkiye girdi!Ev arkadaşını bıçaklayıp cesediyle ilişkiye girdi!
467 Neo Nazi ortadan kayboldu467 Neo Nazi ortadan kayboldu
Protestolarla baş edemeyen Fransa'dan geri adım!Protestolarla baş edemeyen Fransa'dan geri adım!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alaska deprem güvenlik kamerası Anchorage

En Çok Okunan Haberler

MHP'den istifa eden Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'ye geçti!

MHP'den istifa eden Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'ye geçti!

Son dakika! Ünlü iş adamı Fehmi Babacan hayatını kaybetti

Son dakika! Ünlü iş adamı Fehmi Babacan hayatını kaybetti

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Okuyucu Yorumları 5 yorum
ne işiniz var olm orda
adam alaskada eksi bilmem kaç derecede şortla oturuyor ben anadoluda daha soğuk yok ama 2 kat pantolonla oturuyorum şimdi merak ediyorum alaskada ne para kazanılıyor
müstakil tek katlı evin avantajı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hepsi ortaya çıktı! Altınları böyle saklamışlar

Hepsi ortaya çıktı! Altınları böyle saklamışlar

Protestolarla baş edemeyen Fransa'dan geri adım!

Protestolarla baş edemeyen Fransa'dan geri adım!

Devlet Başkanı iddiaları reddetti: Ne öldüm ne de klonlandım

Devlet Başkanı iddiaları reddetti: Ne öldüm ne de klonlandım

Uzmanlar uyardı: Korkunç bir felaketle karşı karşıyayız

Uzmanlar uyardı: Korkunç bir felaketle karşı karşıyayız

ABD'den cüretkar teklif: Fişini çekelim!

ABD'den cüretkar teklif: Fişini çekelim!

Defileye katılan vekilin elbisesi olay oldu

Göğsünü emojiyle kapattı! Vekilin elbisesi olay yarattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.