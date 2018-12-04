Korkunç deprem anları güvenlik kamerasında!

Müstakil bir evin iç ve dış güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde baba ile küçük kız çocuğu yemek masasında otururken görülüyor.

Deprem başladığı anda, baba kızını kaptığı gibi yalın ayak evden dışarı çıkıyor.

Saniyeler içinde, başka bir odada olan anne de kendini dışarı atıyor ve eşiyle çocuğuna sarılıyor.

Videonun devamında deprem nedeniyle devrilen lambalar, düşen tablolar görülüyor.

Şiddetli deprem Alaska'nın Anchorage bölgesini geçtiğimiz Cuma sabahı vurmuştu.

