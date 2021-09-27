HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Korkunç görüntü! Yakıldığı iddia edilmişti, gerçek ortaya çıktı

Korkunç görüntü! Yakıldığı iddia edilmişti, gerçek ortaya çıktı

27.09.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yol kenarında ölü olarak bulunan köpeğin yakıldığına dair haberlerin sosyal medyada paylaşılması ve hayvanseverlerin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, zabıta ve veteriner hekim denetiminde yaptıkları incelemede; köpeğin yakılmadığını, 10-12 gün önce araba çarpması sonucu öldüğünü belirledi.

Korkunç görüntü! Yakıldığı iddia edilmişti, gerçek ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir-Antalya karayolunun 1. kilometresindeki göl kıyısındaki yol kenarında bir köpek ölüsünü gören hayvanseverler, otlar üzerinde dökülmüş tüylerini fark ettikleri köpeğin yakıldığını düşünerek tepki gösterdi.

Köpeğiyle eve dönüyordu! Kanlar içinde yere yığıldıKöpeğiyle eve dönüyordu! Kanlar içinde yere yığıldı

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Köpek ölüsünün fotoğraf ve videolarını çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşan hayvanseverlerin ihbarı üzerine Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese gelirken zabıta ekiplerine de durum bildirildi. Yapılan fotoğraflamaların ardından olay yerine veteriner hekim de çağrıldı. Polis ve zabıta ekiplerinin eşliğinde veteriner hekimin yaptığı inceleme sonucunda köpeğin arka ayaklarında ve kafatasında kırıklar tespit edildi.

ARABA ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Araba çarpması sonucu köpeğin öldüğü belirlenen inceleme sonucunda, köpeğin ölüm şeklinin de kokuşma ve kurtlanma olduğu ve leşin 10-12 günlük olduğu yönünde tutanak tanzim edildi. Köpeğin herhangi bir kişi ya da kişiler tarafından yakılmadığının da tespit edildiğinin yer aldığı tutanak üzerine köpeğin leşi belediye ekipleri tarafından derin bir çukura gömülmek üzere yol kenarından kaldırıldı.

"KIRIKLAR OLDUĞUNU TESPİT ETTİK"

Veteriner Hekim Yusuf Gülali Gökten gazetecilere yaptığı açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin talebi üzerine adrese gelerek ölü köpeğin incelendiğini ifade etti. Veteriner Gökten, “Hemen yol kenarında bulunan ölü köpeğin yaptığımız incelemede, arka ayakları ile kafatasında kırıklar olduğunu tespit ettik. Bedenindeki kokuşma ve kurtlanma sebebiyle de yaklaşık 10-12 gün önce araç çarpması sonucu öldüğünü belirledik. Yani, yaptığımız incelemede herhangi bir yanık ya da yakılma olayı söz konusu değil. Öyle bir bulgu da yok zaten. Köpeğin tüylerinin siyah renk olması ve otlar üzerinde de dökülen tüylerinden dolayı yakılmış olabileceği düşünülmüş. Yanık olsa ette de kararma olurdu, böyle bir durum söz konusu değil. Durumu polis ve zabıta ekiplerimizle tespit edip tutanak altına aldıktan sonra ölü köpeği buradan kaldırılması için belediye ekiplerimiz gelecek ve gömülecek. Çünkü burada kalması da hem hoş değil hem de insanların gördüğü zaman yanılmaması adına doğru değil” diye konuştu. (İHA)

Sakarya'da köpeğe çarpan sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiSakarya'da köpeğe çarpan sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

2b908be9-6912-442c-93f1-28698da6a702

175356de-084e-41eb-abef-abcf7a8e5fea

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şeytanın aklına gelmez! Yangın dedektörüne gizli kamera yerleştirip bakıcıyı çırılçıplak kaydetmişŞeytanın aklına gelmez! Yangın dedektörüne gizli kamera yerleştirip bakıcıyı çırılçıplak kaydetmiş
Nesli tükenme tehlikesi altındaydı! Karayolunda şaşırtan görüntüNesli tükenme tehlikesi altındaydı! Karayolunda şaşırtan görüntü
Bebeği canlı canlı gömmeye çalışmışlardı! Şaşırtan ifadeBebeği canlı canlı gömmeye çalışmışlardı! Şaşırtan ifade
Anahtar Kelimeler:
polis Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Buldan: İttifak içinde yer alma anlayışımız yok

Buldan: İttifak içinde yer alma anlayışımız yok

Dört çocuk babası, bakıcının odasına gizli kamera yerleştirdi!

Dört çocuk babası, bakıcının odasına gizli kamera yerleştirdi!

Şenol Güneş'ten sürpriz karar! Yeni adresi...

Şenol Güneş'ten sürpriz karar! Yeni adresi...

Pozitif çıkınca apar topar stüdyoyu terk ettiler

Pozitif çıkınca apar topar stüdyoyu terk ettiler

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Flaş iddia: Muhalefetin ortak adayı İlhan Kesici

Flaş iddia: Muhalefetin ortak adayı İlhan Kesici

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Taliban'dan korkunç infazlar! Cesetleri vince astılar

Taliban'dan korkunç infazlar! Cesetleri vince astılar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ağzına yılan sokan çiftçinin sonu kötü bitti

Ağzına yılan sokan çiftçinin sonu kötü bitti

Bolu'yu karıştıran 'erotik shop' mühürlendi

Bolu'yu karıştıran 'erotik shop' mühürlendi

Binlerce kişiyi dolandırdılar! En az 165 milyonluk vurgun

Binlerce kişiyi dolandırdılar! En az 165 milyonluk vurgun

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.