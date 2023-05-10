HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Korkunç olay! Emekli zabıtayı bıçaklayarak öldürdü

Korkunç olay! Emekli zabıtayı bıçaklayarak öldürdü

10.05.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde R.A. (57), tartıştığı emekli zabıta memuru İsa Yavuz’u (63) çıkan kavgada bıçaklayıp, öldürdü. Olay sonrası R.A. gözaltına alındı.

Korkunç olay! Emekli zabıtayı bıçaklayarak öldürdü

Mihalgazi ilçesine bağlı Karaoğlan Mahallesi’nde oturan emekli zabıta memuru İsa Yavuz ile R.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasında başlayan kavgada R.A., İsa Yavuz’u bıçakladı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede İsa Yavuz’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri cinayet şüphelisi R.A.’yı gözaltına aldı. R.A. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Mihalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Hayatını kaybeden İsa Yavuz’un cenazesi, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

7395d688c43ea3ef4face1c08b7ad8f4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Keserle kan donduran vahşet! 'Zaten yetimdi...'Keserle kan donduran vahşet! 'Zaten yetimdi...'
Erzurum mitingindeki olaylara karışmıştı! Derhal harekete geçildiErzurum mitingindeki olaylara karışmıştı! Derhal harekete geçildi
AK Partili Özlem Zengin'den dikkat çeken '6284' yanıtıAK Partili Özlem Zengin'den dikkat çeken '6284' yanıtı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Zabıta Eskişehir Mihalgazi emekli

En Çok Okunan Haberler

Kamu işçisinin toplu sözleşme zammı detayları netleşti

Kamu işçisinin toplu sözleşme zammı detayları netleşti

Bakan Nebati ilk kez açıkladı! 'Erdoğan da bana çok takıldı'

Bakan Nebati ilk kez açıkladı! 'Erdoğan da bana çok takıldı'

Pusulada 'siyah nokta' tartışması!

Pusulada 'siyah nokta' tartışması!

'1. tur' deyip oran verdi: "Çok net görüyoruz"

'1. tur' deyip oran verdi: "Çok net görüyoruz"

Canlı yayında istifa! Çok çarpıcı 'İnce' iddiası

Canlı yayında istifa! Çok çarpıcı 'İnce' iddiası

Yurt dışından rekor oy! İşte merak edilen rakamlar

Yurt dışından rekor oy! İşte merak edilen rakamlar

İlginizi Çekebilir

Doğumda skandal! Acılı aileden şoke eden iddia: Doktorlar dikti

Doğumda skandal! Acılı aileden şoke eden iddia: Doktorlar dikti

Duy Beni dizisinin Emine’si Lydia Cemre Özşişman 5 ayda 35 kilo verdi! Sütyensiz poz geldi

Duy Beni dizisinin Emine’si Lydia Cemre Özşişman 5 ayda 35 kilo verdi! Sütyensiz poz geldi

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Dünyaca ünlü fenomen gözaltına alındı! Düğün kutlaması tepki çekti

Dünyaca ünlü fenomen gözaltına alındı! Düğün kutlaması tepki çekti

Altı kadınla aynı anda evli! “Hepsi aynı anda regl oluyor ve...”

Altı kadınla aynı anda evli! “Hepsi aynı anda regl oluyor ve...”

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.