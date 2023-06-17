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Korkunç olay! Kiracı, ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü

17.06.2023 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Altındağ ilçesinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Kiracısı tarafından pompalı tüfekle vurulan ev sahibi, hayatını kaybetti.

Korkunç olay! Kiracı, ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü

Ankara'daki Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana gelen korkunç olayda, kiracı F.T, ev sahibi Orhan Mercan ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında F.T, yanında getirdiği pompalı tüfekle Mercan'a ateş etti.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mercan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zanlı F.T, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. (AA)

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