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Korkunç olay! O uygulamanın kurucusu bıçaklanarak öldürüldü

06.04.2023 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin San Francisco kentinde korkunç bir olay yaşandı. Mobil ödeme hizmeti veren Cash App uygulamasının kurucusu Bob Lee bıçaklanarak öldürüldü. Olay hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilirken, Bob Lee'nin babası da oğlunun öldüğünü "En yakın arkadaşımı kaybettim" paylaşımıyla doğruladı. San Francisco Valisi London Breed ise Bob Lee'nin cinayetini "korkunç bir trajedi" olarak niteledi.

Korkunç olay! O uygulamanın kurucusu bıçaklanarak öldürüldü

BBC'nin haberine göre, San Francisco Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polislerin, yerel saatle 02.35 civarı bir bıçaklanma ihbarı aldığı belirtildi. Açıklamada ihbarın hemen ardından olay yerine giden polislerin bölgede 40'lı yaşlarında bir erkeği ağır yaralı bulduğu ifade edildi.

Polislerin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı ancak söz konusu kişinin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, olay hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Daha sonra bıçaklanmış kişinin mobil ödeme hizmeti veren Cash App uygulamasının kurucusu Bob Lee olduğu tespit edildi.

"EN YAKIN ARKADAŞIMI KAYBETTİM"

Bob Lee'nin babası da oğlunun öldüğünü "En yakın arkadaşımı kaybettim" paylaşımıyla doğruladı.

San Francisco Valisi London Breed, Bob Lee'nin cinayetini "korkunç bir trajedi" olarak niteledi.

Düşünce kuruluşu Hoover Enstitüsüne göre, San Francisco, ABD'deki kentlerin yüzde 98'sinden daha tehlikeli.

San Francisco'da, 2021-2022'de 56 cinayet işlenirken, bu yıl 12 cinayet işlendi. (AA)

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