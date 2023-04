Korkunç olay! O uygulamanın kurucusu bıçaklanarak öldürüldü

BBC'nin haberine göre, San Francisco Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polislerin, yerel saatle 02.35 civarı bir bıçaklanma ihbarı aldığı belirtildi. Açıklamada ihbarın hemen ardından olay yerine giden polislerin bölgede 40'lı yaşlarında bir erkeği ağır yaralı bulduğu ifade edildi.

Polislerin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı ancak söz konusu kişinin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, olay hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bob Lee



Our dear friend and colleague, Bob Lee passed away yesterday at the age of 43, survived by a loving family and collection of close friends and collaborators. pic.twitter.com/IWO2xB6ger