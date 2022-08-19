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Korkunç olay! Önce öldürüp aracıyla birlikte yaktı sonra da...

19.08.2022 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta yanmış bir otomobili görenler durumu ekiplere haber verdi. Yapılan inceleme sonucunda otomobilin sahibi olduğu belirlenen Gülten İnan'ın araçtan 500 uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili yaşanan yeni gelişmede Kadir Karabulut'un, bıçaklayarak öldürdüğü Gülten İnan'ı, aracıyla birlikte yaktığı, alevlerin sönmesinin ardından da cesedini gölete attığı ortaya çıktı.

Korkunç olay! Önce öldürüp aracıyla birlikte yaktı sonra da...

Korkunç olay, Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana geldi. Yanmış otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, aracın sahibi Gülten İnat'ın 500 metre uzaklıkta cansız bedenini buldu. Başsavcılığın yürüttüğü çok yönlü soruşturmada Kadir Karabulut'un, bıçaklayarak öldürdüğü Gülten İnan'ı, aracıyla birlikte yaktığı, alevlerin sönmesinin ardından da cesedini gölete attığı ortaya çıktı.

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500 METRE UZAKLIKTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İlçeye bağlı Koçak köyünde önceki gün akşam saatlerinde yol kenarında yanmış otomobili fark edenler, durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, otomobilin Gülten İnan'a ait olduğunu tespit etti. Aileye ulaşan ekipler, evde olmadığı bilgisini aldıkları Gülten İnan için arama çalışması başlattı. Ekipler, otomobile 500 metre mesafedeki gölette İnan’ın cansız bedenine ulaştı. Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

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ÖNCE ÖLDÜRÜP ARACIYLA BİRLİKTE YAKTI SONRA DA CESEDİ GÖLETE ATTI

Soruşturma kapsamında aralarında borç-alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu tespit edilen şüpheli Kadir Karabulut'un, bıçaklayarak öldürdüğü Gülten İnan'ı, aracıyla birlikte yaktığı, alevlerin sönmesinin ardından da cesedini gölete attığı ortaya çıktı.

Jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Kadir Karabulut, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA

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