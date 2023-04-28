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Korkunç olay, otomobilini park ettikten sonra yaşandı! Görgü tanığı: "Büyük olasılıkla..."

28.04.2023 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da otomobilini park ettikten sonra ilerleyen sürücü, kaymaya başlayan aracının altında kalarak yaralandı. N.K.'nin el frenini çekmeyi unuttuğu öne sürülürken görgü tanığı Vahap Mahal, "Büyük olasılıkla el frenini çekmeyi unuttu. İki araç arasında sıkışınca belinde acı hissettiğini söylüyordu" ifadelerini kullandı.

Olay Cihangir Mahallesi'nde dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. N.K. adlı sürücü otomobilini park ettikten sonra indi. Aracını kilitleyen sürücü yokuş aşağıya ilerlemeye başladı. Bu sırada otomobili aniden hareket etti.

N.K., aracı durdurmak için hamle yaptı anca başarılı olamadı. N.K.'yi sürüklemeye başladı. Bu sırada bir kadın da aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

N.K. kendisini sürükleyen otomobili ile park halindeki araç arasına sıkıştı. Yaralanan N.K.'nin yardımına çevredekiler koştu.

"BÜYÜK OLASILIKLA..."

Olay yerine ambulans çağrıldı. N.K., 112 Acil sağlık ve itfaiye ekibi tarafından ambulansa alındıktan sonra Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. N.K.'nin el frenini çekmeyi unuttuğu öne sürülürken görgü tanığı Vahap Mahal, "Büyük olasılıkla el frenini çekmeyi unuttu. İki araç arasında sıkışınca belinde acı hissettiğini söylüyordu" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Avcılar Otomobil kaza

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