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Korkutan açıklama: Aylar boyu sürecek internet kesintileri yaşanabilir!

08.09.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaliforniya Üniversitesi'nden gökbilimci Sangeetha Abdu Jyothi, korkutan "internet kıyameti" açıklaması ile olay yarattı. Jyothi'ye göre yaklaştığı öngörülen şiddetli güneş fırtınası, haftalarca veya aylarca sürecek internet kesintilerine yol açabilir.

Korkutan açıklama: Aylar boyu sürecek internet kesintileri yaşanabilir!

Dünyamız koronavirüs başta olmak üzere küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi çeşitli sorunlarla karşı karşıya. Ancak ABD'li bir gökbilimci olan Sangeetha Abdu Jyothi'nin söylediklerine bakılırsa şimdi de güneş fırtınası tehlikesi ortaya çıktı. Gökbilimcinin öngördüğü bu fırtınanın endişelendiren yanı ise internetsiz bir dünyayı resmediyor olması.

"HAFTALARCA VEYA AYLARCA İNTERNET KESİNTİLERİ YAŞANABİLİR"

Kaliforniya Üniversitesi'nde görev yapan Jyothi, yaklaştığı öngörülen şiddetli güneş fırtınasının Dünya genelinde uzun süreli internet kesintilerine sebep olabileceği fikrini ortaya attı.

Güneş fırtınası-1

Gökbilimci, meydana gelecek fırtınanın Dünya'da haftalarca veya aylarca sürebilecek internet kesintilerine yol açabileceğini öne sürdü. Ancak Jyothi'nin "internet kıyameti"olarak tarif ettiği bu kesintilerin en korkutucu kısmı bu değil.

Jyothi'nin kafasında elektrik saatler veya günler içinde geri gelse bile, toplu internet kesintilerinin devam ettiği bir senaryo var.

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"MEVCUT ALTYAPIMIZ HAZIR DEĞİL"

"Beni bu konuda cidden düşündüren şey, pandemide dünyanın krizlere karşı ne kadar hazırlıksız olduğunu görmemizdi" diyen Jyothi, mevcut altyapımızın büyük ölçekli bir güneş fırtınasına hazır olmadığını belirtti.

BÜYÜK YANGIN İDDİASI

Daha önce Cornell Üniversitesi'ndeki uzmanlar 1582 yılında yaşanan ve "Büyük Yangın" olarak da adlandırılan devasa güneş fırtınasının bu yüzyılda tekrar yaşanabileceğini söylemişti.

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Bilim insanlarına göre 439 yıl önce yaşanan bu fırtına bugün tekrar yaşansa, küresel elektrik kesintilerine ve milyarlarca dolarlık zarara neden olabilir.

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