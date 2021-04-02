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Uzmanlardan 'Güneş fırtınası' uyarısı: 439 yıl önceki 'büyük yangın' tekrar yaşanabilir!

02.04.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son 1582 yılında yaşanan ve 'Büyük Yangın' olarak da adlandırılan devasa Güneş fırtınası, bu yüzyılda tekrar yaşanabilir. Cornell Üniversitesi'ndeki uzmanlar, 439 yıl önce yaşanan bu olayın bir benzerinin tekrar yaşanabileceği konusunda uyardı. Böylesine büyük bir fırtına küresel elektrik kesintilerine dahi yol açabilir.

Uzmanlardan 'Güneş fırtınası' uyarısı: 439 yıl önceki 'büyük yangın' tekrar yaşanabilir!

1582 yılında Dünya'da üç gün süren oldukça ilginç bir olay yaşandı. Bir Güneş fırtınası, Dünya'da etkisini gösterdi. Fırtına önce Avrupa kıtasını daha sonra ise Asya kıtasını etkisi altına aldı. Bu öyle bir fırtına ki tarih kitaplarına dahi adını yazdırdı. Gökyüzünün tamamının ateşli alevler içinde gibi olduğu, sanki gökyüzünün yandığı gibi ürküten ifadeler tarih kitaplarının kaydına geçti. 449 yıl önce yaşanan 'Büyük Yangın', şimdilerde yine gündemde. Bunun nedeni ise bilim insanlarının uyarıda bulunduğu bir araştırma.

BİLİM İNSANLARINDAN KORKUTAN UYARI

Cornell Üniversitesi'ndeki uzmanlar, 1582 yılında yaşanan Güneş fırtınasını inceledi ve Güneş'i yakın incelemeye aldılar. Bunun sonucunda bir araştırma yayınladılar. Uzmanların araştırması oldukça dikkat çekici bir uyarı ile sonuçlandı. Çünkü onlar, 1582'deki Güneş fırtınasından 439 yıl sonra benzer bir olayın yeniden yaşanabileceğine yönelik uyarıda bulundular. Yani böylesi bir olayın, bu yüzyılda da yaşanma ihtimali var.

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BUGÜN GERÇEKLEŞSE NASIL ZARARLAR VEREBİLİR?

Güneş fırtınaları, teknolojik cihazları ve elektrik dağıtım şebekelerini olumsuz etkiliyor. 1582 yılında ise teknolojik cihazlardan bahsetmek mümkün değildi. Fakat günümüzde her yanımız elektronik cihazlarla dolu. Üstelik elektrik santralleri de günümüzde büyük bir önem taşıyor. Bu yüzden bilim insanlarına göre 439 yıl önce yaşanan fırtına bugün tekrar yaşansa, küresel elektrik kesintilerine ve milyarlarca dolarlık zarara neden olabilir.

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