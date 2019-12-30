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  4. Korkutan anlar! 5 yaşındaki çocuk yaya geçidinde ölümden döndü

Korkutan anlar! 5 yaşındaki çocuk yaya geçidinde ölümden döndü

DÜNYA HABERLERİ  | 30.12.2019 16:08 | Son Güncelleme

Çin'de tek başına yaya geçidinden geçmek isteyen çocuk, korkunç bir sona neden oluyordu. Bir anda yola fırlayan çocuğu fark eden panelvan sürücüsü, son anda direksiyonu kırarak direğe çarptı. O anlar trafik kamerasına böyle yansıdı...

Olay, Çin’in Anhui bölgesindeki Mingguang kentinde meydana geldi. Trafik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 5 yaşındaki çocuğun yaya geçidinden karşıya koştuğu, o sırada panelvan tipi aracın hızla geldiği görüldü. Çocuğu son anda fark eden sürücü, direksiyonu sağa çevirerek yolun kenarında bulunan trafik direğine çarparak durabildi. Aracın direğe çarptığı gören çocuk ise korkuyla kendisini yere attı. Küçük çocuğun yalnız başına karşıya geçmesi üzerine sosyal medya kullanıcıları, ailesine tepki gösterdi.

Polis, otoyol ve sokak aralarında çocuklara dikkat edilmesi ve ellerinden tutulması konusunda aileleri uyardı. (DHA)

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Yaya Geçidi Kaza çin

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