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Korkutan deprem açıklaması! Prof. Dr. Ersoy önce rahatlattı, sonra büyük tehlikeyi duyurdu

22.06.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya bugün Afganistan'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki, yaklaşık bin kişinin ölümüne, bin beş yüz kişinin ise yaralanmasına yol açan depremin şokunu yaşarken Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye'nin deprem geleceğiyle ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'de 8'den büyük deprem meydana gelmesinin imkansız olduğunu söyleyen Ersoy, "Güneybatı Anadolu'da, Yunan Adaları, Girit ve Rodos'un oralarda 9'dan büyük ya da yakın deprem olabilir. Bu da bizi etkileyebilir" diye konuştu.

Korkutan deprem açıklaması! Prof. Dr. Ersoy önce rahatlattı, sonra büyük tehlikeyi duyurdu

Prof. Dr. Şükrü Ersoy Marmara Bölgesi'nde 7.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşmesi olasılığından söz etti. "Marmara Denizi'nin içerisinde gelecekte büyük bir deprem bekleniyor. Bu İzmit Körfezi'nin çıkışıyla Tekirdağ açıkları arasındaki bir bölgede olacak" diyerek depremin gerçekleşmesinin beklendiği yeri de açıklayan Ersoy öte yandan İstanbul'un geçmişte yaşadığı depremlerden daha yıkıcı depremlere gebe olduğunu dile getirdi. Ersoy'un "Sadece Güneybatı Anadolu'da, Yunan Adaları, Girit ve Rodos'un oralarda 9'dan büyük ya da yakın deprem olabilir. Bu da bizi etkileyebilir" sözleri ise tedirgin etti.

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"DÜNYADA HİÇ KİMSE BİLMİYOR"

Fatih'te Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde 'İstanbul'da Deprem ve Tsunami Tehlikesi' konulu panel düzenledi. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı ve Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükrü Ersoy deprem ve tsunami hakkında bilgiler paylaştı.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Türkiye'de pek çok fay zonu var bu fay zonları da büyük depremler oluşturabiliyor. Tarihsel dönemde oluşturmuş, gelecek dönemde de oluşturabilecek. Dolayısıyla fay zonlarını çok iyi tanıdığımız için nerelerde stres var, nasıl deprem olacak, yaklaşık ne aralıklarda olacak bunu yer bilimciler biliyor. Bizim bilemediğimiz tam zamanı, tam büyüklüğü ne olacak bunlar konusunda bilgimiz yok. Marmara'da yakın gelecekte 7'den büyük deprem olacak diyoruz ama hangi gün olacak bilmiyoruz. Bunu da dünyada hiç kimse bilmiyor" dedi.

"DEPREMLERİ SAĞLAM BİNALARDA YAŞAMAMIZ GEREKİYOR"

Depremle ilgili gerekli önlemlerin alınmadığını ifade eden Prof. Dr. Ersoy, "Kentsel dönüşüm dediğimiz çok önemli bir proje var bunu henüz her yerde faaliyete geçmiş, bitmiş değil. Yapılarımızı depreme karşı güçlendirmezsek nasıl dirençli şehirler elde edeceğiz? Depremleri sağlam yapılarda yaşamamız gerekiyor. Sağlam yapıları bir an önce hazırlamalıyız ki yıkımlar ve can kayıpları yaşanmasın. Bu durumlarda hakemlik görevi devlete düşmektedir" diye konuştu.

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"7.7 DEPREM POTANSİYELİ MARMARA'DA VAR"

Türkiye'nin yüzde 100'ünün deprem bölgesi olduğunu belirten Prof. Dr. Ersoy, "Marmara'da geçmiş tarihte büyük depremler var. En büyük deprem de küçük kıyamet denilen 1509 depremi. Yıkımları ve ölü sayıları fazla dolayısıyla bu deprem bir daha tekrarlanırsa, bu depremin 7.7 olduğu düşünülüyor. 7.7 ise Kocaeli depremi gibi 2.8 kat daha büyük bir deprem demektir. O yüzden 7.7 çok yıkıcı olabilir. Bir deprem geçmişte olmuşsa gelecekte de olabildiğini gösterir. Böyle bir potansiyel Marmara'da var. Doğrultu atımlı fayların verebileceği maksimum büyüklük 8 büyüklüğüdür" dedi.

"DEPREM İZMİT KÖRFEZİ ÇIKIŞIYLA TEKİRDAĞ AÇIKLARINDA OLACAK"

Prof. Dr. Şensoy, “Marmara Denizi'nin içerisinde gelecekte büyük bir deprem bekleniyor. Bu İzmit Körfezi'nin çıkışıyla Tekirdağ açıkları arasındaki bir bölgede olacak. Belki tek parça belki de birkaç parçalı bir fay kırılması, bir deprem yaşanabilir. Marmara depremi çok önemli çünkü nüfus potansiyeli, yapı stoğu ve ekonominin kalbinin burada atması… Önemli bir para girdisi var. Dolayısıyla buradaki tedarik zinciri kırıldığı zaman Türkiye bundan çok etkilenir. Kıtalararası bir sorun olabilir. Bu yüzden Marmara depremine bir milli güvenlik sorunu gibi bakmak ve hazırlanmak lazım" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ersoy, "Türkiye sınırları içerisinde 8'den büyük deprem olmaz, imkansız. Sadece Güneybatı Anadolu'da, Yunan Adaları, Girit ve Rodos'un oralarda 9'dan büyük ya da yakın deprem olabilir. Bu da bizi etkileyebilir" dedi.

"GELECEK DEPREMLER KÜLTÜREL YAPILARI DA ETKİLEYECEK"

Türkiye'de 5.5'ten büyük deprem oluşturabilir fay sayısının 500'e yakın olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Ersoy şunları kaydetti:

"İstanbul medeniyetler şehri. Pek çok eser bırakmışlar. İstanbul surları, Ayasofya, Fatih Camii ve buna benzer pek çok kültürel yapılar var. Bu yapılar İstanbul'un çevresindeki her depremden etkilenmişler. Gelecekte de bu yapılar etkilenebilir."

"İSTANBUL GEÇMİŞTEKİNDEN DAHA YIKICI DEPREMLERİ GÖRECEK"

Prof. Dr. Ersoy sözlerini şöyle noktaladı:

"İstanbul şimdiye kadar yaşadığı depremleri merkezi kesimde yaşadı. Türkiye'nin en sağlam kayaçları üzerindeki yapı stoğunda depremler yaşandı. En son 1894'te deprem olmuştu. Şimdi gelecekte deprem bekliyoruz ama yapı stoğu eski yerinde değil. Artık genişledi daha geniş alanlara yayıldı. Aynı zamanda zeminler de değişti. Daha çürük zeminler üzerinde yapı stokları var. Bu yüzden İstanbul geçmişte yaşadığı depremlerden daha yıkıcı depremleri görecektir dediğimizde bir kehanet olmaz."

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(DHA)

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