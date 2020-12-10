Korkutan görüntü! İşte koronalı hastaların akciğer röntgeni

Tüm dünyayı etkisi alan ve ölümlere sebep olan korona virüs en çok akciğerleri etkiliyor. Akciğerlerde tutuluma yol açarak, solunum yetmezliği, nefes darlığı ve zatürreye sebep olan virüsün organa verdiği hasar, hastalığın yol açabileceği zararları gözler önüne seriyor. İhlas Haber Ajansı (İHA), Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören hastalara ait akciğer görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, hastalığın ne kadar hızlı ilerlediği görülüyor. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ezgi Özyılmaz, röntgenleri incelediği sırada normal sağlıklı bir akciğerde röntgen üzerinde siyah alanların olması gerektiğini ancak korona virüs hastalarının akciğerlerinin tamamen beyaz göründüğünü ve solunum güçlüğünü çekip makineye bağlı yaşadıklarını söyledi. Virüsün akciğere indiğinde çok ağır zatürreye dönüştüğünü Belirten Özyılmaz, “Korona virüs akciğere indiğinde çok ağır bir zatürre tablosuna neden oluyor. Bu ağır zatürre tablosu akciğerlerde oksijen dengesini bozduğu içinde hastalarımızda hipoksemi dediğimiz durum ve solunum yetmezliği oluyor. Bu ağır zatürre nedeniyle de pek çok hastamız servis ve yoğun bakımlarda yatmak zorunda kalıyor” diye konuştu.

'AKCİĞER GRAFİSİNE BAKINCA ANLIYORUZ' Korona virüsün akciğere indiği hastaların röntgen sonuçlarının kötü olduğunu belirten Özyılmaz, “Aslında teorik olarak daha önce gördüğümüz diğer mikroplara ve diğer nedenlere bağlı şeylere benziyor. Ancak bir takım nüans farklı var. Biz artık akciğer grafisinde görür görmez bunun korona virüs olup olmadığını hemen anlıyoruz” ifadelerini kullandı. Ülkedeki herkesin korona virüs tehlikesi altında olduğunu belirten Doç. Dr. Ezgi Özyılmaz, “Genç, yaşlı demeden herkes tehlike altında. Şu an pandeminin başından beri hasta sayıları artmış durumda. Tehlike devam ediyor. Maske, mesafe ve hijyen önlemlerine titizlikle uyulması gerekiyor. Bu yüzden semptomu olan kişiler öksürük, ateş, tat ve koku almada bozukluk olan kişilerin en kısa zamanda tetkik yaptırması gerekiyor” dedi. UZUN VADEDEKİ ETKİLERİ BİLİNMİYOR' Sosyal medyada sıkça dolaşan, ‘Korona virüse yakalanan kişiler spor yapamaz’ iddialarına da açıklık getiren Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ezgi Özyılmaz, daha sonra şunları söyledi: “Korona virüsün uzun vadedeki etkileri daha bilinmiyor. Çünkü 9-10 ay öncesine kadar böyle bir hastalık hayatımızda yoktu. Ancak bu virüs bir zatürre nedeni olduğu için daha önce çok zatürre geçiren hastayı takip ettik. Zatürre iyileşebilen bir hastalıktır. Eğer ki iz bırakmadan iyileşirse hastaların hayatına herhangi bir iz bırakmayacaktır. Ancak bazı kişilerde bunların da kimler olduğu bilimsel olarak açıklanmış değil. İz bırakırsa daha sonraki yaşamlarında bazı problemlerle karşılaşabilirler. Spor yapamayacaklarını söylemek çok iddialı olur.”