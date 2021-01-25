Korkutan uyarı! 'Kuraklık virüsten daha tehlikeli'

Türkiye ve pek çok ülke için uydu üzerinden görüntüleme yapan NASA, 11 Ocak 2021 tarihinde yayımladığı görüntülerle Türkiye’nin yeraltı suları için kritik durumu gözler önüne sermişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün daha önce yayımlanan kuraklık haritalarına göre Türkiye’nin önemli bölümünün yağış almadığı, ‘olağanüstü, çok şiddetli ve şiddetli kuraklık’ yaşandığını gösteren haritalarda olduğu gibi NASA’nın yayımladığı haritada da şiddetli kuraklık tehlikesine işaret edildi. Türkiye’de kuraklığın en belirgin yaşadığı bugünlerde çok sayıda göletin büyük bir kısmının kuruduğu görüntüler de ortaya çıktı.

“TÜRKİYE ÇOK YAĞIŞ ALAN BİR ÜLKE DEĞİL”

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaeddinoğlu, Türkiye’nin orta kuşakta yer alan bir ülke olduğunu ve bu yüzden orta kuşakta yer almanın getirdiği bazı dezavantajların olduğunu belirtti. Türkiye çok yağış alan bir ülke olmadığının altını çizen Prof. Dr. Alaeddinoğlu, “Ülkenin bütününü düşündüğünüzde iç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgeleri fazla yağış almıyor. Karadeniz ve Akdeniz bölgelerin de kıyı dışında kalan alanları çok yağış almıyor. Doğal olarak uzun yıllık bir periyot içerisinde bakıldığı zaman, küresel ısınmadan kaynaklı artan bir sıcaklık etkisi var. Dünya sürekli ısınıyor. Bunun önüne geçebilecek çalışmalar var. Dünyanın son birkaç yıldır bu konuda attığı adımlar var. Dünyanın hızlı gelişen ekonomileri dahil olmak üzere küresel ısınmayı birçok ülke ciddiye alıyor. Şu an içinde bulunduğumuz Kovid-19 pandemisinden çok daha büyük bir tehlikeli ve tehdit var. Bunu tüm dünya için söylemek mümkündür" diye konuştu.