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Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

DÜNYA HABERLERİ  | 02.02.2020 09:50 | Son Güncelleme

Koronavirüsün yayıldığı Çin’in Wuhan kentinden tahliye edilen Japon vatandaşlarının gözetim altında tutulduğu tesiste çalışan bir kamu görevlisi ölü bulundu.

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Koronavirüsün yayıldığı Çin’in Wuhan kentinden tahliye edilen Japon vatandaşlarının gözetim altında tutulduğu Japonya’nın başkenti Tokyo yakınlarındaki tesiste esrarengiz bir ölüm yaşandı.

Saitama eyaletindeki Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü’nde çalışmak üzere görevlendirilen 37 yaşındaki kamu görkoroevlisi, dün sabah yerel saatle 10.00’da tesis önünde yere yığılmış halde bulundu. Polisin ismi açıklanmayan görevlinin binadan atlayarak intihar ettiği ihtimali üzerinde durduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

KARANTİNA MERKEZİ

Şimdiye kadar 565 vatandaşını Wuhan’dan tahliye eden Japonya, Çin’den tahliye edilen ilk gruptaki bazı kişilerin semptom göstermemesine rağmen virüs taşıdıklarının anlaşılması üzerine, tüm tahliye edilenlerin tedbir amaçlı 2 hafta süreyle gözetim altında tutulacağını açıklamıştı.

Olayın yaşandığı Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü Çin’den tahliye edilen Japon vatandaşlarının gözetim altında tutulduğu sağlık merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs çin Japonya

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