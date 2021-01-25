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  4. Koronadan öldüğü sanılan kadın 9 gün sonra geri döndü

Koronadan öldüğü sanılan kadın 9 gün sonra geri döndü

25.01.2021 09:30 | Son Güncelleme:
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Koronadan öldüğü sanılan kadın 9 gün sonra geri döndü

İspanya'nın Galisya bölgesinde Covid-19'dan öldüğü sanılan 85 yaşındaki bir kadın, 9 gün süren tedavisinin ardından eşinin de yaşadığı bakım evine döndü.

La Voz de Galicia gazetesinin haberine göre isimlerde yaşanan bir karışık nedeniyle ailesine, Rogelina Blanco'nun 13 Ocak'ta Covid-19 hastalığından öldüğü ve ertesi gün gömüldüğünü söylendi. Salgından dolayı cenaze töreni yapılmasına izin verilmediğinden aile üyeleri defin işlemlerine dahil olamadı.

Rogelina Blanco, cumartesi günü kaldığı huzur evine dönünce eşi Ramon Blanco büyük bir şok yaşandı. La Voz de Galicia'ya konuşan Ramon, günlerce eşinin ölümü için ağladığını, sağlıklı bir şekilde dönmesine inanamadığını ifade etti.

NEDEN AİLEYE YANLIŞ BİLGİ GİTTİ?

Gazetenin haberine göre, Blanco ve eşinin kaldığı bakım evinde Covid-19 testi pozitif çıkanlar tedavi için başka bir merkeze transfer edildi. Burada Rogelina Blanco ile aynı odada kalan başka bir kadın koronavirüsten hayatını kaybetti. Ancak o sırada isimlerde yaşanan karışıklıktan dolayı yanlış aileye haber verildi.

Vakıf, "talihsiz olaydan" duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Geçen aralık ayından bu yana Os Gozos'a yapılan 100'den fazla transfer arasında bir defaya mahsus olan talihsiz bir olaydı" ifadelerini kullandı.

Blanco’nun ölümüyle ilgili hatanın telafi edilmesi için mahkemeye başvuruldu.

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