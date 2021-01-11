'Koronavirüs aşısı' dolandırıcılığına dikkat: Silmeyin

Koronavirüsle mücadelede önemli etkisi olacak aşıda gelinen nokta, dolandırıcıları da bu konuya yöneltti. Farklı meslek gruplarından kişilerin sosyal medya hesaplarını hedef alan dolandırıcılar, profil fotoğraflarını da çalarak, aynı isimle başka hesap açıp, takipçilerine mesaj üzerinden ‘aşı randevusu oluşturma’ adıyla gönderdikleri linke tıklamalarını istemeye başladı. İstenilen linke girilince GSM operatörleri aracılığıyla bir miktar ücret, kişilerin faturasına yansımaya başladı. Avukat Mehmet Altın, böyle bir mağduriyet durumunda öncelikle mesajlaşma içeriğinin silinmemesini ve ekran görüntüsünün kaydedilmesini gerektiğini belirterek, "Kendisini dolandıran veya mağdur eden kişinin profil bilgilerinin de ekran görüntüsünü ismi tam çıkacak şekilde almalarını tavsiye istiyoruz. Tabi bu görüntüleri aldıktan sonra zaman kaybetmeden karakola veya savcılığa gitmek lazım" diye konuştu.

'EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALINMALI'

Sosyal medyanın tuzaklarla dolu, dipsiz kuyu olduğunu dile getiren Altın, şunları söyledi:

"İlan sitelerinde de ikinci el eşyaların alınması durumunda en önemli nokta; savcılık detay isterken ilan numarası alınması gerekir. Orada alışveriş yapılırken ilan numarası çıkacak şekilde ekran görüntüsü alınmasını tavsiye ederim. Dikkatli ve bilinçli olunması gerekmektedir. Elektronik veya sanal ortamda işlenebilen her türlü suça bilişim suçu denilmektedir. Bu suçlar bilgisayar, cep telefonu, tablet ve hatta post cihazı ya da ATM'ye bağlanan kopyalama cihazıyla da işlenebilmektedir. Gerçek hayatta işlenebilen her suç, uygun düştüğü ölçüde bilişim alanında da işlenirse suç olarak kalmaya devam etmektedir. Ülkemizde birçok bilişim suçu işlenmektedir. Özellikle işlenen suçlar dolandırıcılık, tehdit, hakaret, kişisel ve şirket verilerinin ele geçirilmesi, kötüye kullanılması gibi suçlardır. Bu suçların genel olarak cezaları değişmektedir. Sosyal medya hesabınıza girilmesi 1 yıla kadar hapis cezası ama bu hesabınıza değişiklik yapılması, silinmesi veya hakkınızda paylaşım yapılması 3 yıla kadar hapis cezası ön görmektedir. Yine internet yoluyla dolandırılma durumunda suçu işleyiş biçimine göre 10 yıla kadar hapis cezası, kredi kartı veya kart bilgilerinin internet yoluyla ele geçirip kötüye kullanılmasına ise 8 yıla kadar hapis cezası uygulanmaktadır.”