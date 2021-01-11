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'Koronavirüs aşısı' dolandırıcılığına dikkat: Silmeyin

11.01.2021 10:02 | Son Güncelleme:
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Farklı meslek gruplarında çalışanların sosyal medyadaki profil fotoğraflarını kullanan dolandırıcılar, o isimlerle de başka hesap açarak, takipçilerine 'koronavirüs aşısı randevusu oluşturma' adıyla link gönderiyor. Linke girilmesi halinde GSM operatörleri aracılığıyla kesilen para da vatandaşın faturasına yansıyor. Avukat Mehmet Altın, mesajlaşma içeriğinin silinmemesi ve ekran görüntüsünün alınması gerektiğini belirtti.

Koronavirüsle mücadelede önemli etkisi olacak aşıda gelinen nokta, dolandırıcıları da bu konuya yöneltti. Farklı meslek gruplarından kişilerin sosyal medya hesaplarını hedef alan dolandırıcılar, profil fotoğraflarını da çalarak, aynı isimle başka hesap açıp, takipçilerine mesaj üzerinden ‘aşı randevusu oluşturma’ adıyla gönderdikleri linke tıklamalarını istemeye başladı. İstenilen linke girilince GSM operatörleri aracılığıyla bir miktar ücret, kişilerin faturasına yansımaya başladı. Avukat Mehmet Altın, böyle bir mağduriyet durumunda öncelikle mesajlaşma içeriğinin silinmemesini ve ekran görüntüsünün kaydedilmesini gerektiğini belirterek, "Kendisini dolandıran veya mağdur eden kişinin profil bilgilerinin de ekran görüntüsünü ismi tam çıkacak şekilde almalarını tavsiye istiyoruz. Tabi bu görüntüleri aldıktan sonra zaman kaybetmeden karakola veya savcılığa gitmek lazım" diye konuştu.

'EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALINMALI'

Sosyal medyanın tuzaklarla dolu, dipsiz kuyu olduğunu dile getiren Altın, şunları söyledi:

"İlan sitelerinde de ikinci el eşyaların alınması durumunda en önemli nokta; savcılık detay isterken ilan numarası alınması gerekir. Orada alışveriş yapılırken ilan numarası çıkacak şekilde ekran görüntüsü alınmasını tavsiye ederim. Dikkatli ve bilinçli olunması gerekmektedir. Elektronik veya sanal ortamda işlenebilen her türlü suça bilişim suçu denilmektedir. Bu suçlar bilgisayar, cep telefonu, tablet ve hatta post cihazı ya da ATM'ye bağlanan kopyalama cihazıyla da işlenebilmektedir. Gerçek hayatta işlenebilen her suç, uygun düştüğü ölçüde bilişim alanında da işlenirse suç olarak kalmaya devam etmektedir. Ülkemizde birçok bilişim suçu işlenmektedir. Özellikle işlenen suçlar dolandırıcılık, tehdit, hakaret, kişisel ve şirket verilerinin ele geçirilmesi, kötüye kullanılması gibi suçlardır. Bu suçların genel olarak cezaları değişmektedir. Sosyal medya hesabınıza girilmesi 1 yıla kadar hapis cezası ama bu hesabınıza değişiklik yapılması, silinmesi veya hakkınızda paylaşım yapılması 3 yıla kadar hapis cezası ön görmektedir. Yine internet yoluyla dolandırılma durumunda suçu işleyiş biçimine göre 10 yıla kadar hapis cezası, kredi kartı veya kart bilgilerinin internet yoluyla ele geçirip kötüye kullanılmasına ise 8 yıla kadar hapis cezası uygulanmaktadır.”

‘MOBİL ÖDEME' UYARISI

Sosyal medya uzmanı Hüseyin Aslan Pilatin ise son zamanlarda dolandırıcılıklarla ilgili birçok duyum aldığını dile getirdi. Dolandırıcıların gündemi takip ederek, vatandaşın iyi niyetini kullanıp, paralarını almaya çalıştığını belirten Pilatin, "Genelde mesaj olarak kişinin yakını, tanıdığı ya da üst mevkide olan birinin sahte hesabını açıp, oymuş gibi davranarak insanlardan para alıyorlar. Genelde gönderilen mesajlarda ücretsiz anahtarı kullanılıyor ama Sağlık Bakanlığı’nın 'gov.tr' gibi alan adresi olur. Ama dolandırıcılar son harfine bir rakam ekleyerek ücretsiz domaini alıp milleti bu şekilde dolandırıyor. Bu tür durumlardan sakınmak için telefonlardan mobil ödemeyi kapatmanız gerekiyor ya da kredi kartından güçlü ödemenin açılması gerekiyor yani mobil ödeme gerçekleşmesi için mesaj kısmından bahsediyoruz ve bu sayede daha iyi güvenlik önlemi alınmış olur. Özellikle Instagram üzerinden hesap çalma işlemlerinde linke tıkladıktan sonra şifre girmenizi istiyor ama Instagram şifre istemez. Size mesaj atan kişinin o olduğundan emin olmanız için o kişiyi arayarak birebir bilgi alabilirsiniz” diye konuştu.

Hakan Kaya ise daha önce kendisinin başına böyle bir olay geldiğini anlatarak, "Başka hesap açılıyor sonra hat durumunu soruyor. 'Faturalı mı?' diye soruyor. Sonrasında mesaj atılıyor. ‘Böyle bir aşı var’ deniyor ve ardından link gönderiyor. Bu linke tıklarsan şu olacaksın, gibisinden dolandırıyorlar. Bu duruma düşmesinler. Tıklandığı zaman hesaptan para kesintisi oluşuyor. Sahte hesaplardan eşimize, dostumuza atılıyor sonra ona saygıdan dolayı girip tıklanıyor ve dolandırılmış oluyorsun” dedi.

Kaynak: DHA

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