HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Koronavirüs aşısı olana iPhone 12 verecekler

Koronavirüs aşısı olana iPhone 12 verecekler

12.07.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekya Başbakanı Andrej Babis aşı olacaklara çekilişle, iPhone 12 cep telefonu, spor ayakkabı ve oyun indirme platformu Steam’de kullanılacak indirim kuponu verileceğini duyurdu.

Koronavirüs aşısı olana iPhone 12 verecekler

Çekya’da Kovid-19’a karşı vatandaşların aşı yaptırmaları için çekilişle hediye dağıtılacak. Çekya Başbakanı Andrej Babis sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, başkent Prag’da yarın açılacak olan iki yeni aşılama merkezinde aşı olacaklara haftada bir kez yapılacak olan çekilişle, Apple marka iPhone 12 cep telefonu, spor ayakkabı ve oyun indirme platformu Steam’de kullanılacak indirim kuponu verileceğini duyurdu.

Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi? Bilim Kurulu üyesinden açıklamaAşı olmayana kısıtlama gelecek mi? Bilim Kurulu üyesinden açıklama

HEDEF GENÇ NÜFUS

Verilere göre virüsün çoğunlukla 16-29 yaş arasında görüldüğünü ve Kovid-19’un Hindistan’da ortay çıkan Delta mutasyonun bu yaş aralığında hızla yayıldığını aktaran Babis, çekiliş sonucunda verilecek hediyelerle genç nüfusu aşılama merkezlerine getirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Babis, yarın açılacak olan iki yeni aşılama merkezinde kayıt ve pin kodu gerekli olmayacağını açıkladı.

PFIZER/BIONTECH'TE İKİ DOZ ARASI 21 GÜNE İNECEK

Babis, perşembe gününden itibaren yeni kayıt yaptıranlardan başlayarak, hükümetin Sağlık Riskleri Konseyi'nde Pfizer-BioNTech aşısı dozları arasındaki aralığı 21 güne indirmeyi teklif edecek. Sağlık Bakanı Adam Vojtech, Çekya’da artan mutasyon vakalarının dozlar arasındaki süreyi kısaltarak önlenebileceğini belirtmişti.

iPhone 12 serisinin satışları 7 ay sonra 100 milyonu aştı!iPhone 12 serisinin satışları 7 ay sonra 100 milyonu aştı!

Yaklaşık 10,5 milyon nüfusa sahip Çekya’da aşılamanın başladığı aralık ayından bu yana 8,8 milyon dozdan fazla korona virüs aşısı uygulandı. Nüfusun 3’te 1’inden fazlasına denk gelen yaklaşık 3,8 milyon kişi Kovid-19’a karşı tamamen aşılandı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede büyük şok! Yıldırım düşmesi sonucu 38 kişi öldüÜlkede büyük şok! Yıldırım düşmesi sonucu 38 kişi öldü
PARTNERSevgilisini öpmeye doyamadıSevgilisini öpmeye doyamadı
Tarihindeki en büyük tasarım değişikliği olacakTarihindeki en büyük tasarım değişikliği olacak
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Göğüsleri tamamen açıktı! Herkes ona baktı

Göğüsleri tamamen açıktı! Herkes ona baktı

Kilise duvarı üzerinde tepki çeken görüntüler!

Kilise duvarı üzerinde tepki çeken görüntüler!

İç çamaşırı detayı olay olmuştu! Kendisi paylaştı

İç çamaşırı detayı olay olmuştu! Kendisi paylaştı

Liderliğini Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne operasyon!

Liderliğini Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne operasyon!

Osmanlı arşivinin kayıp belgeleri sahafta ele geçirildi: Çöpten buldum, 25 yıldır bende

Osmanlı arşivinin kayıp belgeleri sahafta ele geçirildi: Çöpten buldum, 25 yıldır bende

Hava durumu ile ilgili kritik uyarı: Mecbur değilseniz dışarı çıkmayın

Hava durumu ile ilgili kritik uyarı: Mecbur değilseniz dışarı çıkmayın

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Tunceli'de 'Delta' alarmı: 52 kişi karantinada

Tunceli'de 'Delta' alarmı: 52 kişi karantinada

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Haiti'de kaos! Ülkeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü

Haiti'de kaos! Ülkeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü

Horozun 2 aydır yaptığı şey şaşkına çevirdi: Ne gördüm ne duydum

Horozun 2 aydır yaptığı şey şaşkına çevirdi: Ne gördüm ne duydum

Köpeği tek seferde 15 yavru doğurdu

Köpeği tek seferde 15 yavru doğurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.