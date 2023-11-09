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Koronavirüs aşısı oldu, hayatı kabusa döndü! AstraZeneca'yı mahkemeye verdi... Yüz milyonlarca dolarlık bir davaya dönüşebilir

09.11.2023 16:13 | Son Güncelleme:
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Milyonlarca insanı etkileyen koronavirüs salgınına karşı geliştirilen Covid-19 aşısı davalık oldu. 2021 yılının Nisan ayında yaptırdığı aşı sonrası beyninde pıhtı atan iki çocuk babası adam AstraZeneca karşı mahkemeye başvurdu. Söz konusu İngiltere kamuoyu tarafından yakından takip edilirken; çıkacak kararın yüz milyonlarca dolarlık bir davaya dönüşebileceği ve emsal teşkil edebileceği belirtildi.

Koronavirüs aşısı oldu, hayatı kabusa döndü! AstraZeneca'yı mahkemeye verdi... Yüz milyonlarca dolarlık bir davaya dönüşebilir

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve bir dönem herkesi evlerine kapatan koronavirüsün hayatımızı etkilediği günler geride kalırken, Covid-19 aşısıyla ilgili çok konuşulacak bir haber gündeme geldi. Dünya çapında insanların ölümüne neden olan ve sosyal mesafe, maske gibi kavramları hayatımızın bir parçası haline getiren salgına karşı geliştirilen Covid-19 aşısı için dava açıldı.

İngiltere'de yaşayan ve AstraZeneca'nın geliştirdiği mRNA bazlı Covid-19 aşısını olan Jamie Scott isimli bir adam, aşı olduktan sonra yaşadığı rahatsızlık sebebiyle mahkemeye başvurdu.

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AŞI OLDUKTAN SONRA BEYNİNDE PIHTI ATTI

İki çocuk babası olan 44 yaşındaki Scott, 2021 yılının Nisan ayında Covid-19 aşısı olduktan sonra rahatsızlandığını ve beyninde pıhtı attığını söyledi. Scott, aşıdan sonra beyninde pıhtı attığını ve bunun beyninde kalıcı bir hasar yarattığını açıklayarak dava açtı.

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İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberine göre; aşının olası risklerinin yeteri kadar duyurulmadığı iddia edildi.

"ASTRAZENECA’YI SORUMLU TUTUYORUZ"

Scott’'ın eşi Kate, yaptığı açıklamada "Biz 18 aydır hükümete baskı yapmaya çalışıyoruz ama yaşanan rahatsızlık sebebiyle bize tazminat verilmedi. Biz de AstraZeneca’yı sorumlu tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

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YÜZ MİLYONLARCA LİRALIK DAVAYA DÖNÜŞÜP, EMSAL TEŞKİL EDEBİLİR

İngiliz medyası, bu davadan çıkacak sonucun yüz milyonlarca dolarlık bir davaya dönüşebileceğini ve emsal teşkil edebileceğini aktardı.

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koronavirüs (Covid-19) AstraZeneca mahkeme koronavirüs aşısı
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