'Koronavirüs' bu uygulamayı zirveye taşıdı!

Çin'deki yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya yükseldi. Virüs yaklaşık 5 bin kişiye bulaşırken, virüs bir mobil uygulamayı tabiri caizse zirveye taşıdı.

Mashable'da yer alan habere göre, oyuncuların tüm dünyayı etkisi altına alacak bir virüs geliştirmelerinin beklendiği strateji oyunu Plague Inc, Çin'de en çok indirilen uygulama oldu.

Ndemic Creations tarafından geliştirilen ve 2012’de piyasaya sürülen Plague Inc, Çin'de en çok indirilen iOS uygulaması olurken oyunun indirilme sayısı 21 Ocak'tan bu yana artmaya devam ediyor.

Aynı habere göre, mobil oyunun popülaritesi sadece Çin'de artış göstermiyor. Plague Inc, aynı zamanda Avrupa ve ABD pazarında da indirilme sayılarını artırmış durumda.

Son dönemde pek çok kullanıcı oyunu salgın korkusunu yenmek için oynadıklarını söylerken, oyunun geliştiricisi Ndemic Creations ise resmi Twitter hesabından konu ile ilgili bir açıklama paylaştı.

Şirket, bu gibi salgın zamanlarında oyuncu sayısında artışın sürekli yaşandığını, bunun nedeninin ise, insanların hastalığın nasıl yayıldığını öğrenmek ve salgının yapısını kavramak istemeleri olduğunu söyledi.

Şirket ‘Koronavirüs’ ile ilgili kendilerine gelen sorular için insanları Dünya Sağlık Örgütü’nün ilgili sayfasına yönlendirdi.

