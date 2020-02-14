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Koronavirüs can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 1381'e yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 14.02.2020 07:09 | Son Güncelleme

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle can kaybı 1381’e, virüsten etkilenenlerin sayısı 63 bin 851'e yükseldi.

Koronavirüs can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 1381'e yükseldi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre biri Hong Kong’da olmak üzere Kovid-19 salgınında ölü sayısı 1381’e çıktı.

Ülkede toplam Kovid-19 tespit edilen vaka sayısı 63 bin 851’e ulaştı.

Müşahede altına alınan kişilerin sayısı ise 177 bin 974 olarak açıklanırken, ülkede bugüne kadar Kovid-19’dan taburcu edilenlerin sayısı da 6 bin 723 oldu.

Ayrıca vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 53'e çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak belirtildi.

SON 24 SAATTE 121 CAN KAYBI

NHC'den yapılan açıklamaya göre son 24 saatte ülke genelinde salgından dolayı 121 can kaybı yaşanırken, 5 bin 90 yeni vaka tespit edildi.

Yeni can kayıplarının 116'sı, Kovid-19’un merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, bu eyaletteki toplam can kaybı 1318'e çıktı.

Diğer eyaletlerden Hınan ve Heylongciang’da 11’er, Anhui'de 6, Haynan'da 4, Hıbey'de 3, Guangdong, Hunan, Şandong ve Gansu'da 2'şer, Ciangşi, Sıçuang, Guicou, Liaoning ve Cilin'de 1'er kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca merkeze doğrudan bağlı kentlerden başkent Pekin, Tiencin'de 3'er Çongçing'de 4, Şanghay'da 1 kişi yaşamını yitirirken, Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 1’er kişi Kovid-19 nedeniyle öldü.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmeye başlamıştı.
İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

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