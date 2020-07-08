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Koronavirüs denetiminde ilginç anlar!

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2020 16:37 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştiren Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, karşılaştıkları vatandaşların maske takmadığını görünce uyarıda bulundu. Denetim sırasında vatandaşların çoğunun cebinde ve kolunda taşıdığı görüldü. Kimileri ise maskesini poşetinden çıkararak yüzüne takdı.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine "Covid- 19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelge göndermesinin ardından ülke genelinde olduğu gibi Edirne’de de eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

İŞLEK CADDEDE DE MASKE DENETİMİ

Polis, sağlık, tarım ve zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Saraçlar Caddesinde maske uygulaması yapıldı.

MASKELER, CEPTEN VE POŞETTEN ÇIKTI

Maskeyi çenesine ve koluna takan vatandaşlar ekipler tarafından uyarıldıktan sonra maskelerini doğru şekilde taktı. Birçok vatandaşın maskesini cebinde, kolunda ve poşetlerde taşıdığı ayrıca polisi görünce kısa sürede maskeyi takmaya çalıştıkları görüldü.

POLİSİ GÖRÜNCE SOSYAL MESAFELİ SOHBETE BAŞLADILAR

Caddenin bir köşesinde sohbet eden 6 kişilik arkadaş grubu ise, polis ekiplerini görünce maskelerini takarak sosyal mesafe düzenine geçip sohbet etmeye devam etti.

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