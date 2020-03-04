Koronavirüs gafı sosyal medyada gündem olmuştu! Habertürk spikeri Kübra Par'dan açıklama

Habertürk ekranlarında yayınlanan Kübra Par ile Açık ve Net programına konuk olan Çin İstanbul Başkonsolosu, coronavirüs ile ilgili son durumu paylaştığı sırada Kübra Par "Aslında Çin'in nüfusunu göz önünde bulundurunca bu çok çok küçük bir rakam" ifadelerini kullanmıştı.

Programa konuk olan Çin Bankosolosu başta olmak üzere bir çok kişinin tepkisiyle karşılaşan Kübra Par twitter hesabından açıklama yaptı.

'VAKA SAYISININ AZLIĞINI VURGULAMAK İÇİN...'

Par, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Dünkü tt olayı için küçük bir açıklama yapayım. Çin’de Corona yüzünden hayatını kaybedenlerden sayı olarak bahsetmeme kızanlar oldu. Eleştirileri anlıyorum. Türkiye’de şehitler verdiğimiz bir dönemde iki konu arasında duygusal bağ kuruldu sanırım. Başkonsolos Wei, Corona vakalarının azaldığını, 40 bin kişinin taburcu edildiğini anlatıyordu. O bağlamda vaka sayısının azlığını vurgulamak adına “Çin’in nüfusuna oranla az dedim”. İstatistiklerden bahsediyorduk yani. Canlı yayın risk demek, Allah daha büyük gaflardan korusun"





