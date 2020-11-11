HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Koronavirüs için maske kullanırken cildimizi nasıl koruyacağız?

Koronavirüs için maske kullanırken cildimizi nasıl koruyacağız?

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.11.2020 12:04 | Son Güncelleme

Koronavirüse karşı korunmak için hayatımızın bir parçası haline gelen maskeler, zaman zaman cildimizde alerjik reoasiyonlar görülmesine neden olabiliyor. Bu noktada uzmanlar tek kullanımlık maskelere dikkat çekiyor.

Koronavirüs için maske kullanırken cildimizi nasıl koruyacağız?

Koronavirüsten koruyan en önemli materyal kuşkusuz maske. Bu süreçte maske takmayı asla ihmal etmemek gerekirken tek kullanımlık maskelerin cilde en az zararı verdiğini belirten İstanbul Kent Üniversitesi Akademisyenlerinden Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Nilhan Atsü, "Bu dönemde önceliğimiz elbette virüsten korunmak ama cildi her gün temizlemek bu dönemde daha önemli" dedi.

“ALERJİK REAKSİYON GÖRÜLEBİLİR”

Maske nedeniyle sivilce, yağlanma gibi şikayetlerde artış gözlemlediklerini ifade eden İstanbul Kent Üniversitesi Akademisyenlerinden Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Nilhan Atsü, "Yüz derisi sağlığında elbette önemli etkileri var. Maskenin iki olumsuz etkisini görüyoruz. Bir tanesi gözeneklerin tıkanmasına, deri solunumunun bozulmasına bağlı, yatkın ciltlerde önce siyah nokta, ardından da sivilce oluşumu görülebiliyor. Ayrıca, sürtünme ve fiziksel baskı oluşan bölgelerde, tahrişe bağlı kızarıklık ile başlayıp egzemaya dönüşen istenmeyen etkiler olabilir. Diğer olumsuz etki ise, maskenin materyaline ve renkli maskelerde kullanılan boyalara bağlı, bazı bireylerde alerjik reaksiyonlar gelişebilir" ifadelerini kullandı.

Maske, mesafe, hijyen grip salgınını azaltıyor! İşte gripten korunma yollarıMaske, mesafe, hijyen grip salgınını azaltıyor! İşte gripten korunma yolları

“TEMİZLEME OLMAZSA OLMAZ”

Yüz derisi bakımının özellikle bu dönemde ihmal edilmemesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Dr. Öğretim Üyesi Atsü, "Temizleme ve nemlendirme olmazsa olmazımız. Bu dönemde daha da önem kazandı. Sabah akşam mutlaka dermatoloğumuzun önerdiği, tercihen sabunsuz ürünler ile cildimizi temizleyip, deri tipimize uygun ürünlerle de nemlendirmemizi yapmamız gerekiyor. Tonik opsiyonel bir basamaktır. Şart değildir normalde. Bu dönemde hassas ciltlerde tahriş olan ciltlerde apaisant dediğimiz yatıştırıcı tonikleri ekleyebiliriz. Yine tıkanmaya meyilli, gözenek genişlemesine, siyah noktaya, sivilceye meyilli ciltlerde de sıkılaştırıcı astringent tonikleri ekleyebiliriz" dedi.

“TEK KULLANIMLIK MASKE, PARFÜMSÜZ TEMİZLEYİCİ TERCİH EDİLMELİ”

Dr. Öğretim Üyesi Atsü, bu süreçte yüz derisinde sivilce, tahriş olma gibi şikayetlerin artışı ile dermatoloji polikliniklerine başvurunun fazlalaştığını gözlemlediklerini de belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Bu dönemin gereği ve önceliğimiz şu anda pandemi. Gereken önlemleri de alarak, yüzümüzü de olabildiğince dinlendirerek, özel hayatımızda, ev koşullarında bakımlarımızı yaparak korunmaya devam edeceğiz. Maskelerde tercihimiz tek kullanımlık maskeler. Ancak uzun süreli maske kullanacaksak da kumaş maskeler tercih edilmeli. Sıhhi materyalden üretilmiş olan pamuklu maskeler kullanılmalı. Naylon, sentetik dokular daha fazla deriyi tıkayıcı ve kapatıcı özellik gösterir. Gözenek tıkanması, siyah nokta, sivilce artışı daha sık görürüz. Yine pamuklu kumaş maskeler kullananlara da önerimiz, her gün eve geçtikten sonra parfümsüz, yumuşak bir temizleyici ile temizlemeleri. Bunu günlük yapmak gerekiyor ertesi güne hazırlanmak için çünkü gün boyu deriden dökülen ölü tabaka hücreleri, derinin kendi yağı, çevresel tozlar ve kirler birikebiliyor. Bunlar da daha büyük mahsurlara sebep olabileceği için tek kullanımlık maske tercih etmeyenler için günlük temizleme öneriyoruz. Temizleyicide de önerimiz parfümsüz, deri ile geçimli, yumuşak temizleyicilerin tercih edilmesi."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüs aşısında beklenmeyen yan etki! Tüm çalışmalar durdu Koronavirüs aşısında beklenmeyen yan etki! Tüm çalışmalar durdu
Kabotaj hakkını kimler kullanır?Kabotaj hakkını kimler kullanır?
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Pentagon'da deprem! İstifalar peş peşe geldi
Pentagon'da deprem! İstifalar peş peşe geldi
Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
Alexander Sörloth Süper Lig'e dönüyor!
Alexander Sörloth Süper Lig'e dönüyor!
EDHO'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?
EDHO'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?
ABD tarihinde bir ilk! Trump Beyaz Saray'dan ayrılmazsa ne olur?
ABD tarihinde bir ilk! Trump Beyaz Saray'dan ayrılmazsa ne olur?
Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kabotaj nedir? Kabotaj kanunu ne zaman yürürlüğe girdi?
Kabotaj hakkını kimler kullanır?
Şifa bulmak için acı kavun yiyorlar ancak öyle bir yan etkisi var ki...
Şifa bulmak için acı kavun yiyorlar!
Özellikle bebeklerde sık rastlanıyor! Dilleri üzerindeki beyazlık...
Özellikle bebeklerde sık rastlanıyor! Dilleri üzerindeki beyazlık...
Uzmanlardan kritik aşı uyarısı: Türkiye koronavirüs aşısına hazır mı?
Uzmanlardan kritik aşı uyarısı: Türkiye koronavirüs aşısına hazır mı?
Koronavirüs gibi tat ve koku almayı engelliyor! Vücuttaki vitamin depolarını boşaltıyor
Koronavirüs gibi tat ve koku almayı engelliyor! Vücuttaki vitamin depolarını boşaltıyor
Ağız yarası (Aft) neden olur? Ağız yarasına ne iyi gelir?
Aft doğal yollarla iyileşir mi?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.