HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs kabusu büyüyor! Dünya genelinde ölü sayısı artıyor

Koronavirüs kabusu büyüyor! Dünya genelinde ölü sayısı artıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 01.11.2020 09:22 | Son Güncelleme

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 200 bini aştı.

Koronavirüs kabusu büyüyor! Dünya genelinde ölü sayısı artıyor

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyon 200 bin 405'e, vaka sayısı 46 milyon 394 bin 211'e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 236 bin 72 ölümle ABD'de kaydedildi.

Bu ülkeyi 159 bin 902 ile Brezilya, 122 bin 149 ile Hindistan, 91 bin 753 ile Meksika, 46 bin 555 ile İngiltere, 38 bin 618 ile İtalya, 36 bin 788 ile Fransa, 35 bin 878 ile İspanya, 34 bin 864 ile İran ve 34 bin 476 ile Peru izledi.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 33 milyon 487 bin 910 kişi iyileşti.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte son durum! Seferihisar havadan görüntülendi İşte son durum! Seferihisar havadan görüntülendi
İngiltere'de 4 hafta sürecek sokağa çıkma yasağı ilan edildiİngiltere'de 4 hafta sürecek sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Piyangodan kazandığı servetini aşkta kaybetti Piyangodan kazandığı servetini aşkta kaybetti
En Çok Okunan Haberler
Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu'ndan çarpıcı sözler
Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu'ndan çarpıcı sözler
Ünlü sunucudan kötü haber! Yoğun bakımda
Ünlü sunucudan kötü haber! Yoğun bakımda
30 saat sonra enkazdan çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi
30 saat sonra enkazdan çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi
Depremden 33 saat sonra mucize kurtuluş
Depremden 33 saat sonra mucize kurtuluş
Bomba itiraf! 'Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u...'
Bomba itiraf! 'Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u...'
İzmir'deki depremde son dakika gelişmesi
İzmir'deki depremde son dakika gelişmesi
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
3 gün boyunca anne ve babalarının cesediyle yaşadılar
3 gün boyunca anne ve babalarının cesediyle yaşadılar
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
9 aylık hamile kadın doğum yaptığını hastanede öğrendi
9 aylık hamile kadın doğum yaptığını hastanede öğrendi
Doğuştan gözleri olmadan doğan 'gülen' bebek terk edildi
Doğuştan gözleri olmadan doğan 'gülen' bebek terk edildi
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Diğer Haberler
İklim değişikliği: Grönland'da 2019'da rekor düzeyde buzul eridi
Grönland'da rekor düzeyde buzul eridi
NASA, 10 bin katrilyon dolar değerindeki asteroidin üzerinde çalışma yaptı
10 bin katrilyon dolar değerinde! NASA tarih verdi
İngiltere'de 4 hafta sürecek sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İngiltere'de 4 hafta sürecek sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İngiltere Başbakanı Johnson, 4 hafta sürecek karantinayı duyuracak
İngiltere'de tedirgin eden gelişme: Johnson duyurmaya hazırlanıyor
Fransa'da Yunan Ortodoks kilisesinde saldırı!
Kilisede kanlı saldırı! Papazı vurup kaçtı
İngiltere bu iddiayı konuşuyor! 'Kraliçe Elizabeth tahttan inecek'
Dünya bu iddiayı konuşuyor! Kraliçe Elizabeth tahttan inecek mi?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.