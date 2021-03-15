Koronavirüs kısıtlamaları kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

Erdoğan, yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasaklarının geri gelip gelmemesinin vaka sayıları ve illerin risk durumuna bağlı olduğunu belirtti. Kabine Toplantısı sonrasında, tedbirlere uyulmaması halinde kısıtılamaların yeniden uygulanacağı kararına varıldı.

Ancak, 1 Mart'ta hayata geçirilen kademeli normalleşmeye geçiş süreci kapsamında uygulanan esnetmelere bir süre daha devam edileceği duyuruldu. Erdoğan, tedbirlere uyularak ve aşılama çalışmalarına hızla devam edilerek Koronavirüs sonrası sürece hazırlanıldığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasında Koronavirüs güncel risk haritası, kısıtlamaların akıbeti konuları hakkında açıklamada bulundu. Pek çok kişinin merak ettiği sokağa çıkma yasakları geri gelecek mi? sorusuna yanıt verildi. İşte, koronavirüs kısıtlamaları son durum!

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI GÜNCELLENECEK

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Koronavirüs risk haritasının güncellenmesi bekleniyor. Buna göre, İstanbul, Ankara, İzmir'in renklerinin son durumu merak ediliyor. Vaka sayılarına göre belirlenen risk haritasında; iller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olmak üzere dört gruba ayrılıyor.

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASINA GÖRE İLLERİN DURUMU

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan Koronavirüs risk haritasına göre illerin güncel durumu belli olacak. Haritanın güncel durumunun bu akşam saatlerinde paylaşılması bekleniyor.



