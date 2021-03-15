HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüs kısıtlamaları kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

Koronavirüs kısıtlamaları kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

15.03.2021 20:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koronavirüs kısıtlamaları kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı. Millete Sesleniş konuşmasında, sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylara yer verildi. Kabine Toplantısı'nın ardından vatandaşlar arama motorları üzerinden sokağa çıkma yasağı kalktı mı?, Koronavirüs kısıtlamaları ne zaman bitecek? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte, Kabine Toplantısı sonrası sokağa çıkma yasağı kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasında Koronavirüs güncel risk haritası, kısıtlamaların akıbeti konuları hakkında açıklamada bulundu. Pek çok kişinin merak ettiği sokağa çıkma yasakları geri gelecek mi? sorusuna yanıt verildi. İşte, koronavirüs kısıtlamaları son durum!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşmasında hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve akşam saatinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına ilişkin kararlara yönelik açıklamalara yer verdi. Erdoğan konuşmasında, vatandaşların esnetmeler sonrası rehavete kapılarak tedbirlere yeterince uyulmadığına dikkat çekti.

Ancak, 1 Mart'ta hayata geçirilen kademeli normalleşmeye geçiş süreci kapsamında uygulanan esnetmelere bir süre daha devam edileceği duyuruldu. Erdoğan, tedbirlere uyularak ve aşılama çalışmalarına hızla devam edilerek Koronavirüs sonrası sürece hazırlanıldığının altını çizdi.

Erdoğan, yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasaklarının geri gelip gelmemesinin vaka sayıları ve illerin risk durumuna bağlı olduğunu belirtti. Kabine Toplantısı sonrasında, tedbirlere uyulmaması halinde kısıtılamaların yeniden uygulanacağı kararına varıldı.

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI GÜNCELLENECEK

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Koronavirüs risk haritasının güncellenmesi bekleniyor. Buna göre, İstanbul, Ankara, İzmir'in renklerinin son durumu merak ediliyor. Vaka sayılarına göre belirlenen risk haritasında; iller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olmak üzere dört gruba ayrılıyor.

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASINA GÖRE İLLERİN DURUMU

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan Koronavirüs risk haritasına göre illerin güncel durumu belli olacak. Haritanın güncel durumunun bu akşam saatlerinde paylaşılması bekleniyor.

Ekran Resmi 2021-03-11 18.51.45


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnşaat kazısında keşfedildi! Yer altından şehir çıktı İnşaat kazısında keşfedildi! Yer altından şehir çıktı
Aydın’ın üst geçitten atlayan genç ağır yaralandıAydın’ın üst geçitten atlayan genç ağır yaralandı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19) Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında sarılma şoku! Maske düşünce...

Canlı yayında sarılma şoku! Maske düşünce...

Seçim anketinde çarpıcı sonuç: Baraj altında kaldılar

Seçim anketinde çarpıcı sonuç: Baraj altında kaldılar

Engelli kız yaptıkları mide bulandırdı! Anne, baba, 2 amca...

Engelli kız yaptıkları mide bulandırdı! Anne, baba, 2 amca...

Erdoğan'dan sert sözler: Korkaksın, bitiksin

Erdoğan'dan sert sözler: Korkaksın, bitiksin

Ali Babacan'dan gündem yaratacak 'Abdullah Gül' açıklaması

Ali Babacan'dan gündem yaratacak 'Abdullah Gül' açıklaması

120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak

120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Diğer Haberler

Uşak’ta patlamamış tarihi havan mermisi bulundu

Evin bahçesinde patlamamış tarihi havan mermisi bulundu

Aydın’ın üst geçitten atlayan genç ağır yaralandı

Aydın’ın üst geçitten atlayan genç ağır yaralandı

Son Dakika: 15 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 15 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Salihli'de işçi servis minibüsleri çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Salihli'de işçi servis minibüsleri çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Son Dakika: Meteoroloji'den birçok il için fırtına uyarısı

Son Dakika: Meteoroloji'den birçok il için fırtına uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.