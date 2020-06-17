HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Koronavirüs kol gezdi: Sevinçle başlayan PlayStation 4 kuyruğu gözyaşlarıyla bitti!

Koronavirüs kol gezdi: Sevinçle başlayan PlayStation 4 kuyruğu gözyaşlarıyla bitti!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.06.2020 18:13 | Son Güncelleme

Uygun fiyatlı PlayStation 4 koronavirüs dinlemedi. Fransa'da bir mağaza açılışına özel oyun konsolu PlayStation 4 fiyatını 95 euro yaptı. Fiyatı duyanlar koronavirüse aldırış etmeyince izdiham yaşandı. Uygun fiyatlı PS4 izdihamından geriye kalan ise 'gözyaşları' oldu.

Koronavirüs kol gezdi: Sevinçle başlayan PlayStation 4 kuyruğu gözyaşlarıyla bitti!

PlayStation 5 geçtiğimiz günlerde tanıtıldı ancak bu durum PlayStation 4'e olan talebi azaltmadı. Özellikle koronavirüs günlerinde oyun konsolu ile vakit geçirmek isteyenler, PlayStation 4 serisine yöneldi. Bu durumu fırsat bilen Fransa'daki bir mağaza ise açılışa özel çok konuşulacak bir indirim yaptı. Zaten her şey bu indirim ile başladı.

UCUZA PLAYSTATİON 4 ALMAK İSTEDİLER AMA...

Fransa'da yeni açılacak olan mağaza, açılışa özel olarak PlayStation 4 fiyatı 95 euro'ya indirdi. Normal fiyatı 300 euro olan oyun konsolunun sadece 95 euro olduğunu gören Fransızlar soluğu mağazanın önünde aldı. Ancak o kadar çok kişi mağaza önüne geldi ki bir zaman sonra izdihama engel olunamadı. Sosyal mesafenin korunması gereken mağaza önünde insanlar kalabalık oluşturdu. Durum önlenemez bir hal alınca güvenlik güçleri olaya müdahale etmek zorunda kaldı.

PS4 fransa

GÖZYAŞLARIYLA EVLERİNE DÖNDÜLER

Polis, PS4 almak için mağazaya gelen kişilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Göz yaşartıcı gazın etkisiyle uygun fiyatlı PlayStation 4 almak isteyenler, mağazadan PlayStation 4 kutusu ile değil, gözlerinde yaşlarla evlerine döndü.

Mağaza sözcüsü ise yaşananlardan dolayı özür diledi ve indirimin kalıcı olarak iptal edildiğini açıkladı. Yani mağaza gelenlerin elleri bomboş kaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisler bile şaşırdı! 'Kaçak volkan üretiminde' patlama Polisler bile şaşırdı! 'Kaçak volkan üretiminde' patlama
BMW'nin yeni otomobili tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleriBMW'nin yeni otomobili tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar ve ne zaman verilecek?Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar ve ne zaman verilecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Vaka sayılarıyla ilgili flaş açıklama

Vaka sayılarıyla ilgili flaş açıklama

Bu ilçede hiç koronavirüs görülmedi: Gelmeyin, istemiyorum

Bu ilçede hiç koronavirüs görülmedi: Gelmeyin, istemiyorum

Tesisatçı değil! Çok ünlü biri

Tesisatçı değil! Çok ünlü biri

Kritik toplantıya saatler kaldı! Ülke genelinde yasaklanabilir

Kritik toplantıya saatler kaldı! Ülke genelinde yasaklanabilir

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs kabusu büyüyor!

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs kabusu büyüyor!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Xiaomi'nin Türkiye'de de satılması beklenen telefonu tanıtıldı!

Xiaomi'nin Türkiye'de de satılması beklenen telefonu tanıtıldı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Dağıtılmaya başlandı

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Dağıtılmaya başlandı

Gizli sekme başına bela oldu! 5 milyar dolar ceza ödeyebilir

Gizli sekme başına bela oldu! 5 milyar dolar ceza ödeyebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsung vazgeçti: Samsung Galaxy M41 yerine Samsung Galaxy M51 gelebilir!

Samsung bir ilk olacak telefonu iptal etti!

Alman tarzıyla güncellendi: 2021 BMW M5 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

BMW'nin yeni otomobili tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Türkiye'de yılın otomobili 2020 yarışmasının sonuçları açıklandı!

Türkiye'de yılın otomobili belli oldu! Şaşırtıcı sonuç

Huawei "Huawei Next Image 2020" fotoğrafçılık yarışmasını başlattı

Huawei'nin ödüllü fotoğraf yarışması başladı!

Bu uygulamalar hayatınızı kolaylaştırıyor! Her telefonda olmalı...

Bu uygulamalar hayatınızı kolaylaştırıyor! Her telefonda olmalı...

IMEI kayıt şartları değişiyor! Kahve makinesine ve buzdolabına IMEI kaydı geliyor

BTK'dan yeni düzenleme! Birçok cihaza IMEI şartı geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.