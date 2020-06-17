Koronavirüs kol gezdi: Sevinçle başlayan PlayStation 4 kuyruğu gözyaşlarıyla bitti!

PlayStation 5 geçtiğimiz günlerde tanıtıldı ancak bu durum PlayStation 4'e olan talebi azaltmadı. Özellikle koronavirüs günlerinde oyun konsolu ile vakit geçirmek isteyenler, PlayStation 4 serisine yöneldi. Bu durumu fırsat bilen Fransa'daki bir mağaza ise açılışa özel çok konuşulacak bir indirim yaptı. Zaten her şey bu indirim ile başladı.

UCUZA PLAYSTATİON 4 ALMAK İSTEDİLER AMA...

Fransa'da yeni açılacak olan mağaza, açılışa özel olarak PlayStation 4 fiyatı 95 euro'ya indirdi. Normal fiyatı 300 euro olan oyun konsolunun sadece 95 euro olduğunu gören Fransızlar soluğu mağazanın önünde aldı. Ancak o kadar çok kişi mağaza önüne geldi ki bir zaman sonra izdihama engel olunamadı. Sosyal mesafenin korunması gereken mağaza önünde insanlar kalabalık oluşturdu. Durum önlenemez bir hal alınca güvenlik güçleri olaya müdahale etmek zorunda kaldı.

GÖZYAŞLARIYLA EVLERİNE DÖNDÜLER

Polis, PS4 almak için mağazaya gelen kişilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Göz yaşartıcı gazın etkisiyle uygun fiyatlı PlayStation 4 almak isteyenler, mağazadan PlayStation 4 kutusu ile değil, gözlerinde yaşlarla evlerine döndü.

Ça gaze ! Et ça pique le nez / les yeux. Donc tout ça pour un #PS4 ! @lidlfrance Orgeval pic.twitter.com/lYH88ygrK8 — Olivier Dauvers (@Dauvers70) June 17, 2020

Mağaza sözcüsü ise yaşananlardan dolayı özür diledi ve indirimin kalıcı olarak iptal edildiğini açıkladı. Yani mağaza gelenlerin elleri bomboş kaldı.

