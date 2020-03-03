Koronavirüs korkusundan ayaklarıyla selamlaşıyorlar!

Koronavirüs korkusu Almanya'da devletin üst kademelerine kadar sıçradı. Geçen pazartesi Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer kibarca şansölye Merkel'in elini sıkmayı reddetti. Merkel yerine otururken yaşanan olay neticesinde bir hayli güldü.

Brezilya'da sağlık bakanlığı kişilere öpüşmeme tavsiyesinde bulundu. Bunun yanı sıra içecekleri aynı pipetten içmemelerini de önerdi.

Fransa'da önce şirketlerde tokalaşmak yasaklandı. Şimdi de gazeteler koronavirüse önlem olarak insanların birbirini yanaktan öpmemesini öğütlüyor.

Çin'de insanların birbiriyle tokalaşması yerine kendi elleriyle tokalaşmalarına dair billboardlar asıldı. Çin'de insanlar tokalaşmak yerine geleneksel bir yöntem olarak Gong Shou'yu kullanıyorlar. Gong Shou yönteminde birine selam vermek istediğimizde bir elimizi yumruk yaparak diğer elimizin avuç içine vuruyoruz.

Peki selamlaşma yöntemlerindeki değişiklik hangi ülkede nasıl farklılık gösterdi?

Değişikliklerin en ilginci ise İran'da. Ülkede insanlar enfekte olma korkusu nedeniyle ayaklarıyla selamlaşıyorlar.

Dünya genelinde koronavirüse karşı geliştirilen fobik durum nedeniyle insanlar artık selamlaşma alışkanlıklarını değiştirdi. Buna selamlaşmanın en temeli olan tokalaşma da dahil.

İSPANYA

İspanya'da ise ülkenin en eski geleneklerinden biri olan Paskalya zamanı Hz. Meryem'in heykelini öpme geleneği de yasaklanmak üzere. Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili çalıştıklarını söyledi.

ROMANYA

Romanya'nın meşhur Martisor festivalindeki bir ritüel de askıya alınmış durumda. İnsanların birbirine çiçek verip, şans bilekliği taktığı festivaldeki bu uygulama hükümet yetkilileri tarafından askıya alındı.

POLONYA

Avrupa'nın en katolik ülkelerinden Polonya'da bazı dini ritüeler de askıda. Örneğin kutsal ekmeği ağız yerine elden dağıtmak, kutsal suya el daldırmamak bunlardan bazıları.

İRAN

İran'da selamlaşmanın yerini 'ayaklaşma' almış durumda. Onlarca insanın koronavirüs korkusu nedeniyle tokalaşmak yerine ayaklarını birbirine çarptırmaya başladı. Benzer görüntüler Lübnan'da da kameralara yansıdı. Şarkıcı Ragheb Alama ve komedyen Michel Abou Sleiman'ın ayakla tokalaşırken ağızlarıyla çıkardıkları öpücük seslerinin olduğu anlar sosyal medyada viral oldu.

YENİ ZELANDA

Ülkede iki kişinin burunlarını birbirine bastırarak uyguladığı selamlaşma biçimi Maori de yasaklanmış durumda.