Koronavirüs (Kovid-19) aşısı bulundu mu? 'Koronavirüs aşısı bulundu' iddiası yalan çıktı

Sosyal ve geleneksel medyada yayılan bir haberde, Çin’in Rusya elçisinin ifadelerine dayandırılarak, Çin’in yeni koronavirüsün (Kovid-19) aşısını bulduğu iddia edildi. İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) geçtiği haberde "Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, koronavirüs için aşının bulunduğunu ancak piyasaya çıkması için son testlerinin yapılmasının beklendiğini duyurdu" ifadeleri yer aldı.

Haber yalnız Türkiye’de değil, yurt dışında bazı yayınlarda da yer aldı.

Teyit.org'un haberine göre bu iddia doğru değil. Çin Sağlık ve Teknoloji Bakanlığı, aşı üzerindeki klinik çalışmalarının en erken Nisan’da tamamlanabileceğini duyurdu.

HABER YANLIŞ ANLAŞILMIŞ

İddiaların kaynağı, Çin Küresel Televizyon Ağı’nın (CGTN) resmi internet sitesinde yayınlanan bir haber. Haberin orijinali incelendiğinde, Çin’in Rusya’daki büyükelçisi Zhang Hanhui’nin, aşının bulunduğu değil, aşı geliştirme konusunda Çin ve Rus bilim insanlarının önemli gelişme kaydettiklerini söyledikleri görülebiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün salgınla ilgili tüm gelişmeler ve bilgilendirici içerikleri paylaştığı sayfada da hastalığın ilacı ve aşısının henüz bulunmadığı açıkça ifade ediliyor.