Koronavirüs risk haritasında son durum: 14 il daha kırmızıya döndü, mavi kategoride tek bir il kaldı

Türkiye koronavirüsle mücadelesini sürdürürken, 'yerinde karar' dönemi uygulanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1 Mart'taki kritik kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamayla, sokağa çıkma yasakları ve uygulanan tüm kısıtlamaların esnetilip sıkılaştırılması illerin vaka seyirlerine göre düzenlenmiş; Sağlık Bakanlığı tarafından da iki haftada bir paylaşılan koronavirüs risk haritasıyla mavi, turuncu, sarı ve kırmızı renkli iller duyurulmaya başlanmıştı.

Son yapılan kabine toplantısında yeni koronavirüs risk haritasının 14 gün sonra düzenleneceği belirtilirken, aradan geçen bir haftada vaka sayılarındaki artış endişe yarattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son paylaştığı haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasında illerdeki yükseliş dikkat çekti.

1 HAFTADA 14 İL DAHA KIRMIZIYA DÖNDÜ

Bir haftada kırmızı 'çok yüksek riskli' il sayısı 25'ten 39'a çıktı.

MAVİ KATEGORİDEKİ TEK İL: ŞIRNAK

Türkiye'de mavi 'düşük riskli il' olarak da bir tek Şırnak kaldı.

SON 24 SAATTE TABLO DAHA DA KÖTÜLEŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 21 Mart Pazar gününün korona tablosuna göre son 24 saatte 102 kişi hayatını kaybetti. Bugünkü vaka sayısı da 20 bin 428 oldu. Açıklanan bu verilerin ardından korona virüsünde bir eşik daha aşıldı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyonu, toplam vefat sayısı ise 30 bini geçti.



