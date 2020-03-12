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  4. Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme İsrail'den geldi! Süre bile verdiler

Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme İsrail'den geldi! Süre bile verdiler

DÜNYA HABERLERİ  | 12.03.2020 00:35 | Son Güncelleme

Haaretz gazetesi, İsrail'deki bir araştırma merkezinin yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini "birkaç gün" içinde kamuoyuna duyuracağını iddia etti.

Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme İsrail'den geldi! Süre bile verdiler

Gazetenin haberinde, Ness Ziona kentindeki İsrail Biyolojik Araştırmalar Enstitüsündeki araştırmacıların Kovid-19'a karşı aşı geliştirmek için çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

AŞI GELİŞTİRİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

İsrail Sağlık Bakanlığından isimleri açıklanmayan yetkililere dayandırılan haberde, uzmanların virüsün biyolojik mekanizmasını anlamada "önemli bir mesafe" katettiği ve Kovid-19'a karşı bir aşı geliştirdiklerini "birkaç gün" içinde kamuoyuna duyuracağı ileri sürüldü.

Söz konusu aşının bir dizi deney ve testten geçtikten sonra kullanıma hazır olabileceği, bu durumun da aylarca sürebileceği iddialarına yer verildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı ülkede 97 kişide Kovid-19 vakasına rastlandığını duyurmuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
israil Kovid-19 koronavirüs

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