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  4. Koronavirüs unutuldu! Maske ve sosyal mesafesiz düğün eğlencesi

Koronavirüs unutuldu! Maske ve sosyal mesafesiz düğün eğlencesi

05.06.2021 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğün yasaklarının kalkması ile birlikte Sakarya’nın Erenler ilçesinde düğünde çekilen bir görüntü koronavirüsü unutturdu. Düğünde, vatandaşlar maske ve sosyal mesafeyi hiçe sayarak doyasıya eğlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açık ve kapalı alanlardaki düğün yasaklarına dair önemli açıklamalarda bulunmuştu. Kademeli normalleşmenin yeni adımları ile alakalı açıklanan kararlar arasında açık ve kapalı alandaki düğün törenlerinin 1 Haziran’dan itibaren başlayacağı belirtilmişti.

Bunun üzerine Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi’nde bir düğünde koronavirüs unutularak, maske ve sosyal mesafesiz şekilde eğlendiler.

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O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. (İHA)

DÜĞÜN

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sakarya
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