Koronavirüs unutuldu! Maske ve sosyal mesafesiz düğün eğlencesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açık ve kapalı alanlardaki düğün yasaklarına dair önemli açıklamalarda bulunmuştu. Kademeli normalleşmenin yeni adımları ile alakalı açıklanan kararlar arasında açık ve kapalı alandaki düğün törenlerinin 1 Haziran’dan itibaren başlayacağı belirtilmişti.

Bunun üzerine Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi’nde bir düğünde koronavirüs unutularak, maske ve sosyal mesafesiz şekilde eğlendiler.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. (İHA)





