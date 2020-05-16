HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 1 milyon 800 bini geçti

Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 1 milyon 800 bini geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2020 23:11 | Son Güncelleme

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 1 milyon 800 bini geçti.

Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 1 milyon 800 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 802 bin 271 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler, sırasıyla ABD (336 bin 964), İspanya (192 bin 253), Almanya (152 bin 600), İtalya (122 bin 810), Türkiye (108 bin 137), İran (93 bin 147), Brezilya (84 bin 970), Çin (78 bin 219), Rusya (63 bin 136) ve Fransa (61 bin 66) oldu.

Çin'de ortaya çıkan salgın, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 696 bin 927'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 311 bin 400 kişi hayatını kaybetti. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yokBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yok
PKK saldırısından sağ kurtulmuştu: Bir kurşun hala göğsümdePKK saldırısından sağ kurtulmuştu: Bir kurşun hala göğsümde
Ünlü profesörden dünyaya Atatürk’lü mesajÜnlü profesörden dünyaya Atatürk’lü mesaj

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Nesrin Özören: Yakında hayvan deneylerine geçeceğiz

Prof. Dr. Nesrin Özören: Yakında hayvan deneylerine geçeceğiz

6 ilde sıcaklık rekoru kırıldı! Meteoroloji'den yeni uyarı

6 ilde sıcaklık rekoru kırıldı! Meteoroloji'den yeni uyarı

Hastalığı tekrarladı! 'Sık sık atak geçiriyorum'

Hastalığı tekrarladı! 'Sık sık atak geçiriyorum'

Bu ilçelerde arazisi olanlar dikkat! Virüs sonrası talep patladı

Bu ilçelerde arazisi olanlar dikkat! Virüs sonrası talep patladı

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan önemli açıklamalar

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

'12-17 yaş arası çocuk doğurmak için en ideal yaş'

'12-17 yaş arası çocuk doğurmak için en ideal yaş'

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Elektriği olmayan evde yaşıyor! İmkansızlık mucit yaptı

Elektriği olmayan evde yaşıyor! İmkansızlık mucit yaptı

Süper Loto'da dev ikramiye bir kişinin oldu

Süper Loto'da dev ikramiye bir kişinin oldu

Diğer Haberler
Marinada hareketli anlar! Lüks yat alev topuna döndü

Marinada hareketli anlar! Lüks yat alev topuna döndü

7. kattan düşen genç hastanede hayatını kaybetti

7. kattan düşen genç hastanede hayatını kaybetti

Normalden 13 derece fazla sıcaklık! Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı

Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı

CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım tutuklandı

Eren Yıldırım tutuklandı!

Kamerun'da 'sahte peygamber' papazın koronavirüs iddiasıyla ölmesi gerginliğe yol açtı

Kamerun'da 'sahte peygamber'in korona iddiasıyla ölmesi gerginliğe yol açtı

Teröristlerin saldırısından kurtulan çalışan o anları anlattı: Bir kurşun hala göğsümde

PKK saldırısından sağ kurtulmuştu: Bir kurşun hala göğsümde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.