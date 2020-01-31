Koronavirüs'ten korunmak için maske yerine ilginç yöntemler!

Zira ülke genelinde maske sıkıntısı baş göstermiş durumda. Maske sıkıntısı nedeniyle Çin halkı virüsten korunmak için yöntemler geliştiriyor.

Hepsi birbirinden ilginç!

Sosyal medyaya düşen fotoğrafların birinde adamın maske yerinde içi alınmış yarım kavun kullandığı görülüyor.

Bir başka Çinli ise üç plastik şişeyi pamuklarla filtreleyerek kendince bir maske yaratarak önlem almış.

Bir başka kadın ise normal maskenin koruyucu etkisini artırmak için maskenin içine hijyenik pet yerleştirmiş.

İlginç yöntemlerle dalga geçenler de var elbette. Sosyal medya kullanıcılarından biri kendine marul yapraklarından maske yapmış.

Bir başka kadın ise maske olarak sutyen ve üzümden yararlanmış.