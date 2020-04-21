Koronavirüsten ölen doktor meslektaşları tarafından anıldı

'ÖNCE BABASINI BİRKAÇ GÜN SONRA ANNESİNİ KAYBETTİ' Törende konuşan Aile Hekimleri Derneği Başkanı Kutbettin Demir, “İstanbul’da 160 meslektaşımızdan bir tanesi. Hem kendisi hem anne ve babası yakın dönemde hastalandılar. Önce yoğun bakımda babasını, birkaç gün sonra annesini kaybetti. Aynı dönemde entübe olarak 20 güne yakın yaşam mücadelesi verdi. Dr. Yavuz Kalaycı, ailesini, sevdiklerini, 6 ve 10 yaşındaki kız çocuklarına kavuşmak için çok mücadele verdi. 32 yıl boyunca hayat kurtarmaya çalıştı” dedi.

Sağlık çalışanlarının yanında olmak için anma töreninin gerçekleştirildiğini ifade eden Demir, “Biz biriz demek istedik. O yüzden buradayız. Dr. Yavuz Kalaycı’nın resmi olarak da görev şehidi sayılmasını gerektiğini düşünüyoruz. Bizim için zaten böyle. Çünkü biz gerçek bir savaş ve salgınla mücadele içindeyiz. Tüm sağlık çalışanlarının morallerinin en üst düzeyde tutulması gerektiğini düşünüyoruz. Doktor beyin huzurunda onun en son dediği şekliyle meslektaşlarına emanet ettiği 6 ve 10 yaşındaki kız çocuklarının bize de emanet olduğu, o emanete sahip çıkacağımızı en güçlü şekilde söylemek istiyorum” dedi.

'ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKACAĞIZ'



Sosyal medyadaki bazı iddialarla ilgili soruyu yanıtlayan Demir, “Özellikle kardeşinin vefat ettiği, eşinin yoğun bakımda olduğu gibi açıklamalar oldu. Bunlar yanlış. Yalnız annesini ve babasını ne yazık ki kaybetti. Koronadan dolayı kaybedildiği söylendi. Birlikte hastalandılar. Testler yüzde 50-60 ölçüyor. Kliniği ve diğer bulguları doğruysa korona olarak tedavi görüyor. Ona göre defnediliyor. Çocuklarını emanet ettiği doğru. Dönem arkadaşlarına söylenmiş bir şey bu. Biz hepimiz aynı duygu içindeyiz. Bizlere de bir şey olduğu zaman meslektaşlarımızın kardeşlerimizin hiçbir şey söylemesek bile sevdiklerimize sahip çıkacağının farkındayız. Biz de o duyguyla çocuklarına sahip çıkacağız” dedi.