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Ayasofya’ya nasıl gidilir? Ayasofya Camii’ne hangi otobüsler gider?

20.11.2023 18:49 | Son Güncelleme:
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İstanbul gerek doğal güzellik alanları gerekse kültürel miraslarıyla dikkat çeken şehirlerinden biri olarak bilinir. Bu şehir geçmiş zamanlarda çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptığından bünyesinde birçok tarihi yapı barındırmaktadır. Bu tarihi yapılardan biri de Ayasofya Camii’dir. İnanç turizmi yönünden büyük bir değere sahip olan bu camiye ulaşım için birçok seçenek mevcuttur. Peki, Ayasofya’ya nasıl gidilir, Ayasofya Camii’ne hangi otobüsler gider?

Ayasofya’ya nasıl gidilir? Ayasofya Camii’ne hangi otobüsler gider?

Eski ismi Kutsal Bilgelik Kilisesi olarak da bilinen Ayasofya, tarihi dokusu ile öne çıkan turistik bir mekândır. 2020 senesinden bu yana hizmet veren Ayasofya, ibadetlerini yerine getirmek isteyenlerin buluşma noktası olarak kabul edilmektedir. Bu yapı, camiye dönüştürülmeden önce yalnızca müze olarak kullanılırken günümüzde hem müze hem de cami olarak hizmet vermektedir. Ayasofya’ya ulaşımda birçok farklı toplu taşıma vasıtası tercih edilmektedir.

Ayasofya’ya nasıl gidilir?

İstanbul’un buram buram tarih kokan yerlerinden biri olan Ayasofya’ya ulaşım son derece kolaydır. Bu noktada Ayasofya Camii hangi semtte konusu karşımıza çıkabilir. İstanbul’un Avrupa Yakası’nda konumlanan Fatih ilçesine bağlı Sultan Ahmet meydanında yer alan Ayasofya Camii, Bizans mimarisinin özelliklerini yansıtmaktadır. Ayrıca burada Sultan İbrahim, 2. Selim, 3. Murad gibi Osmanlı döneminde padişahlık yapmış olan kişilerin türbeleri de bulunmaktadır.

Tarihsel açıdan çok önemli bir yer olan Ayasofya’ya şahsi arabayla, otobüsle, metro ya da marmaray gibi pek çok ulaşım aracı ile ulaşım sağlanabilmesi mümkündür. Özel araçla gelecekler ise navigasyon uygulamasından Ayasofya yol tarifi ile ilgili bilgilere ulaşım sağlayabilir.

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Ayasofya Camii’ne hangi otobüsler gider?

Ayasofya Camii’ne ulaşımda en sık kullanılan ulaşım vasıtalarından biri şehir içi otobüs hatlarıdır. Ancak otobüslerle doğrudan ulaşım seçeneği yoktur. Ayrıca bu otobüslere binmeden önce Ayasofya’ya giden otobüsler ile ilgili Aksaray ya da Eminönü duraklarından geçip geçmediklerini araştırmak gerekir. Çünkü bu iki durakta bölgeye ulaşımda kolaylık sağlamaktadır. Otobüse bindikten sonra Aksaray veya Eminönü otobüs durağında inilmesi ve ardından tramvay aracına binilmesi gerekir. Tramvay aracına bindikten sonra ise doğrudan caminin olduğu bölgeye ulaşım sağlanabilir. Ayasofya'ya giden ve yakınından geçen otobüs hatları:

  • 28
  • 28T
  • 30D
  • 46Ç
  • 50E
  • 66
  • 93
  • BN1
  • EM1

Marmaray’la Ayasofya’ya nasıl gidilir?

Günümüzde hem trafikten kurtulmak hem de yolda geçen süreyi kısaltmak için tercih edilen ulaşım araçlarından biri Marmaray hattıdır. Ayasofya’ya Marmaray aracıyla gitmek isteyenlerin öncelikli olarak Yenikapı’ya varış sağlaması gerekir. İstanbul’un Avrupa kesiminde konumlanan ve Fatih ilçe sınırları içerisinde bulunan Yenikapı’ya varış sağlandıktan sonra ise buradan Marmaray hattına geçiş yapılarak, gitmek istenilen bölgeye kolay bir şekilde gidilebilir. Üsküdar'dan gelecek kişiler Marmaray Sirkeci durağında inip Kabataş-Bağcılar önüne aktarma yapmalı, tramvaya binerek Sultanahmet durağında inmelidir.

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