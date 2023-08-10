'Koruma altındaki çocuğa cinsel istismar' iddiası! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Haberde bahsi geçen mağdur çocuk B.A., Bakanlığımız kurum bakımına alınmasından önce cinsel istismara maruz kalmış ve bu olay nedeniyle 2020 yılından itibaren Bakanlığımızca koruma ve bakım altına alınmıştır" denildi.

"SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"B.A.’ya yönelik cinsel istismar isnadı ile açılan davada sanıklar tutuklu olup yargılama devam etmektedir. Çocuğun kuruluş bakımına alındığı ilk andan itibaren ihtiyaç duyduğu tüm tıbbi ve psikososyal destek hizmetleri uzman ekiplerimiz tarafından sağlanmıştır. Rehabilitasyon süreci devam eden B.A.’nın zaman zaman kuruluştan izinsiz ayrıldığı ve her kurumdan izinsiz ayrıldığında ivedilikle kolluk birimlerine haber verilerek kuruluşa hızlıca teslimi sağlanmıştır. B.A.’nın kuruluştan izinsiz olarak ayrıldığı süreçlerde istismara uğradığına yönelik iddialar ilgili Bakanlıklarla iş birliğiyle titizlikle incelenmekte, süreç yakından takip edilmektedir. B.A.’nın hali hazırda kurum bakımında uzman ekiplerimiz tarafından rehabilitasyon süreci devam etmektedir."

Kaynak: DHA

