Koşu yapmadan duramayan kadınlar için hem şık hem rahat üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz kısa tayt modelleri

Spor kesimlerden deri modellere, parlak renklerden mat tonlara, uzun kısa her boydaki tasarımıyla severek kullanılan taytlar, günlük kombinlerin âdeta kurtarıcısı. Özellikle spor ve koşu sırasında kullanılacak taytların özellikleri, tercih yaparken belirleyici oluyor. Koşarken kendinizi özgür hissettirecek, konfor sağlayacak, hareketlerinizle uyumu yakalayacak güzel bir kısa tayt arıyorsanız doğru yerdesiniz! Koşu sporunu konforlu hâle getirecek birbirinden farklı dokuda, renkte ve işlevde en şık kısa tayt modelleriyle karşınızdayız!

1. Cepli bir taytla eşyalarınızı spor yaparken de yanınızda taşıyabilirsiniz

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Spor ve koşu yaparken en büyük sorunlardan biri, telefon, anahtar, kart gibi eşyaları koyabilecek yer bulamamak olabilir. Vücudu tam olarak saran, sizi rahatsız etmeden eşyalarınızı yanınızda taşıyabileceğiniz ve spor sırasında kullanabileceğiniz güzel bir tayt arıyorsanız bu ürünü incelemelisiniz. Scicent Kadın Tayt zarif yüksek bel tasarımı ve vücudu saran kumaşıyla sporcuların favorisi olmaya hazır! Geniş renk seçenekleri içinden dilediğinizi seçebileceğiniz, maksimum hareket özgürlüğü sağlayan taytın yan kısımlarında bulunan cepleri sayesinde küçük eşyalarınızı da güvenle yanınızda taşıyabilirsiniz. Esnek yapıdaki taytı dilerseniz yoga yaparken de kullanabilirsiniz.

2. Bu şortun özellikleri saymakla bitmiyor!

Antrenmanlar sırasında giyilen tayt ve şortların tasarımı ile şıklığı kadar özellikleri de büyük önem taşıyor. Vücudu saran ve şekillendiren sımsıkı bir kısa taytla spor yaparken çok rahat edebilirsiniz. Yoga, koşu ve fitness gibi tüm spor alanlarında kullanabileceğiniz Oysho Gri Şekillendirici Bisikletçi Şortu, yüksek kaliteli kumaşıyla dikkat çekiyor. Vücudu sarıp şekillendiren ve ince gösteren taytın karın toparlayıcı ultra yüksek bel formuna da bayılacaksınız! Sporcu sütyenleriyle çok yakışacak taytta kullanılan UPF+40 özelliği hem sizi hem taytınızı güneş ışınlarından korur. Sol yanında bulunan görünmez cebine eşyalarınızı koyup güvenle koşmaya ne dersiniz?

3. Renkli bir model arayanları da unutmadık

Kombinlerinde canlı renkleri tercih edenler, rengârenk giyinmeyi sevenler buraya! Artık spor yaparken de renkli taytlar çok moda. Taytlarda en çok aranan özelliklerden biri, toparlayıcı olması. Eğer bu özellikte kısa bir şort arıyorsanız Trendyolmilla Yeşil Toparlayıcı Yüksek Bel Cep Detaylı Biker Spor Tayt favoriniz olabilir! Birbirinden canlı ve farklı renklerden istediğinizi seçebileceğiniz spor taytın esnek dokusu ve diz üstünde biten boyuyla çok rahat edeceksiniz. Yan kısımlarında bulunan ceplerine kart, para ve anahtar gibi eşyalarınızı koyarak spor yaparken daha özgür hissedebilirsiniz.

4. Hem şortu hem taytı birleştiren bir model arıyorsanız bu ürün tam size göre!

Tamamen tayt formunda bir şey aramıyorsanız size göre bir ürün inceliyoruz. Mini şort içinde bulunan ve kalça kısmını tutan hem tayt hem şort ürünler çok seviliyor. Nike Kısa Şort Pro Flex ter tutmayan yapısıyla, antrenman ve koşu esnasında her daim kuru ve serin hissettiriyor. Sağladığı üst düzey esneklik ve destek sayesinde çok daha profesyonel bir deneyim yaşatıyor. Yan kısımlarında bulunan file dokusuyla hava akışını sağlayarak teri kolayca vücuttan uzaklaştırıyor. Tayt astarının üzerinde bulunan mini bol şortu ve belindeki kalın lastiğiyle de oldukça şık.

5. Çizgili modeller spor taytlara çok yakışıyor

Çizgili taytlar da düz renkler kadar sevilip tercih ediliyor. DeFacto Renk Bloklu Yüksek Bel Bisiklet Taytı, rahat kesimiyle günlük kombinlerinizde ve spor sırasında kullanabileceğiniz bir parça. Özel toparlayıcı kumaşı ve fit tasarımının yanı sıra cep detayıyla da oldukça şık! Siyah üzerinde bulunan beyaz ve kırmızı çizgilerine eklenen file pencere detaylarını çok seveceğiniz tayt, diz üstü boyuyla son derece kullanışlı. Esnek ve karın kısmını toplayan taytı sporcu sütyenleriyle ya da spor tişörtlerle birleştirip dikkatleri üzerinizde toplayabilirsiniz. Dilerseniz günlük kombinlerde de kullanabilirsiniz.

6. Günlük kombinlerde de kullanabileceğimiz parlak tayt modelini çok seveceksiniz

Özellikle koşu ve bisiklet sporlarında kullanılan kısa taytlar son yılların trend ürünleri arasında. Üzerine giyilen oversize tişört ve bel çantalarıyla çok şık duran taytlar sık tercih ediliyor. Trendyolmilla Kahverengi Biker Parlak Spor Tayt sade ve minimalist tasarımıyla her ortama kolayca uyum sağlıyor. Parlak kahverengi dışında siyah, haki ve antrasit renkleri de bulunan tayt, dizin üzerinde biten boyuyla da kullanım kolaylığı sağlıyor. Spor yaparken tercih edebileceğiniz, sweatshirtlerle çok yakışacak parlak kısa taytı, tişörtlerle de birleştirebilirsiniz. İnce bel lastiğiyle sağladığı konforu çok seveceğiniz tayt, uygun fiyatıyla da hemen her bütçeye uygun!

7. Sıra dışı tasarıma sahip taytla spor yaparken de tarzınızı yansıtın

Çok daha farklı, orijinal ve dikkat çekici bir ürün arıyorsanız bu kısa tayta bir şans vermelisiniz. Sıra dışı tasarımı ve tatlı lila rengiyle dikkatleri üzerine çeken Nike Air Koşu Tayt Şortu, yoğun antrenmanlarınıza, uzun koşularınıza uyum sağlıyor. Lila rengiyle birleştirilen siyah detaylar kontrast yaratırken belinde bulunan bağcık da fark yaratıyor. Koşu sporu için özel tasarlanan taytı siyah ya da lila sporcu sütyenleriyle birleştirebilirsiniz. Ara boy yapısıyla da öne çıkan taytın kalın bel kesiminde bulunan fermuarlı arka cebi sayesinde anahtar ve paralarınız koşarken de güvende!

8. Sadelikten yanaysanız bu tayt favoriniz olmaya aday

Siyah tayt ve şortlar kolaylıkla her renge uyum sağladığından vazgeçilmezler arasında yer alıyor. Dikkat çekmeyi sevmiyorsanız her şeyle kolayca uyum sağlayabilecek siyah renkte, sade ve minimalist bir şort tayt arıyorsanız bu ürün favoriniz olmaya hazır. Puma Kadın Favourite 7 Biker Antrenman Kısa Tayt, vücuda oturan yapısıyla klasik kısa taytlara benzese de arka bacak kısmında bulunan file detaylarıyla fark yaratıyor. Yüksek bel tasarımıyla rahat kullanılan taytı koşu, fitness, yoga ve bisiklet gibi sporları yaparken kullanabilir, dilerseniz günlük kombinlerinizde de tercih edebilirsiniz.

9. Detaylara önem veriyorsanız bu taytı çok beğeneceksiniz

Günlük kombinlerinizde olduğu gibi spor yaparken de farklı kesimleri, dikkat çeken tasarımları seviyorsanız bu ürünü incelemelisiniz. Zarif vücudunuzu ortaya çıkaracak ve belinizi daha ince gösterecek, toplayıcı etkili, anvelop kesim sıkı bel tasarımına sahip Trendyolmilla Haki Toparlayıcı Anvelop Bel Detaylı Spor Tayt, muadillerine göre oldukça da hesaplı. Mini boyuyla şık duruş sergileyen taytın haki dışında siyah, yeşil, lacivert, camel ve antrasit renkleri de bulunuyor. Vücudu saran taytı koşu yaparken kullanabileceğiniz gibi bisiklet ve yoga gibi diğer sporlar için de tercih edebilirsiniz.

10. İster koşuda ister evde! Kısa taytlar her an yanınızda

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Rahat mı rahat, ferah mı ferah bir taytla karşınızdayız. Gri rengiyle hemen her kıyafetinize uyum sağlayabilecek, vücuda oturan, esnek yapısıyla koşu ve antrenmanlarınızda her daim yanınızda taşımak isteyeceğiniz harika bir tayt inceliyoruz. Oldukça uygun fiyatıyla sizi kendine hayran bırakacak DeFacto Cep Detaylı Slim Fit Spor Biker Tayt’ın eşsiz füme rengi de çok şık! Diz üstünde biten boyu ve yan kısmında bulunan cebiyle oldukça kullanışlı. Yüksek ve sıkı bir bel tasarımına sahip taytı koşu, antrenman, pilates ya da yoga yaparken kullanabilir, oversize tişörtlerle birleştirerek günlük kombinlerinizde de tercih edebilirsiniz.