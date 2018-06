Kova Burcu Özellikleri

Bütün burçlar arasında en uyumsuz burç olarak dikkat çeken Kova; öngörünün, deneyselliğin ve özgünlüğün burcudur. Bazen uçuk düşünceleri, güçlü hayalleri olsa da ayaklarını yere iyi basmasını da bilirler. Bunu yaparken kendilerine has bir tarzları vardır. Kovalar çoğu zaman etraflarındaki insanlara yardım etmeye gayret gösterirler ve özgürlük konusunda oldukça hassaslardır. Onlar için özgürlük hayatın en önemli kuralıdır. Özgürlük olmadığı sürece hiçbir şeyin gerçekleşemeyeceğini düşünürler.

Hep yeni bilgiler öğrenmek isterler fakat öğrendikleri bilgileri de sorgusuz sualsiz kabul etmezler. İlk olarak kendi akıl süzgeçlerinden geçirip bir değerlendirme yaparlar. Anlamakta zorlandıkları şeyleri başkalarına sormaktan çekinmezler. Bir konuda istedikleri şeyleri elde ettikleri an sıkılma ihtimalleri yüksektir. Ama edindikleri bilgileri ve fikirleri her yerde söylemekten de zevk alırlar. Bu paylaşımı yalnızca bilgilerine değer vereceklerini düşündükleri insanlarla gerçekleştirirler.

Kovalar son derece zeki olurlar her zaman yüksek enerjiyle hareket ederler. Toplum kurallarına çok riayet ettikleri söylenemez. Her daim gelişmek ve değişmek isterler. Yaratıcı ruhları vardır. Ama bu durum onların akılcılıktan ve gerçekçilikten çok fazla uzaklaşmalarına sebep olmaz.

Hava burcu mensubu olan Koçlar abartılı duygulardan kaçınırlar. Eğer bir konuyu mantıksal bağlamda kontrol altında tutup çözüme kavuşturacaklarını düşünmüyorlarsa o konudan kaçınırlar. Zekaları her zaman onlar için bir imdat çekici hükmündedir ve tehlike anlarında bunu kullanarak kendilerini kurtarmayı bilirler. Taraf olmayı çok sevmezler ve bu yüzden bazı insanlar onları vurdumduymazlıkla suçlayabilirler.

Kovaların hassas metabolizmaları vardır. Hasta olduklarında doğal ilaçlarla daha kolay iyileşirler. Akapunktur, biyoenerji, homeopati gibi alternatif tedavi yöntemleri onlara her zaman iyi gelir. Ani bir şekilde başlayıp iz bırakmadan ortadan kaybolan hastalıklarla karşılaşma ihtimalleri yüksektir. Bilekleri genelde çok hassas olur. Bu yüzden spor yaparken ekstra bir dikkat göstermeleri gerekir. Aynı dikkati ayakkabı seçerken de göstermeleri onların yararına olur. Kovaların hayatlarında spor önemli bir yer tutar, bu sayede biriken enerjilerini kolaylıkla boşaltırlar.

Sevecen tavırlarıyla dikkat çekerler. Pek bencil oldukları söylenemez. Dünya görüşlerine bakıldığı zaman modern fikirleri olduğunu söylemek mümkündür ama buna rağmen inatçı ve sabit fikirli davranabilirler. İnsanların cinsiyetine, ırkına, sosyal statüsüne bakmaksızın herkesin eşit şartlar altında yaşaması gerektiğine inanırlar ve bunun için çaba gösterirler.

Kovalara yaklaşmak her zaman çok kolay olmaz, çünkü her ne kadar dostça tavır sergileseler de araya hiçbir zaman mesafe koymayı ihmal etmezler. Özgürlüğe çok önem verirler, kendilerini bağlayan şeylerden bir an önce kurtulmak isterler. Bu sebeple yakın ilişkiler konusunda sıkıntı yaşamaları doğaldır. Aile yaşamı onlar için çok kolay değildir, çünkü eve bağlanıp kalmak yerine yeni şeyler keşfetmek, toplumsal kuralların etkisinden kurtulmak isterler. Bazı ilkeleri sonuna dek savunurlar.

KOVA BURCU OLUMSUZ ÖZELLİKLERİ

Kovaların olumsuz yanları arasında en göze çarpanları sorumsuz ve saplantılı taraflarıdır. Özgürlükçü yapıları ve idealleri uğruna mücadele etmeleri onların bu şekilde tanınmalarına sebep olabilir. Genelde toplumsal kurallara uyum göstermek için çaba göstermemeleri, kendi bağımsızlıklarının peşinden koşmaları onların asi ve dediğim dedik kişiler olarak görünmesine sebep olur. Zaman zaman kendi imajlarına zıt davranışlar sergileyebilirler. Bu yüzden dengesiz yapıları olduğunu söylemek de mümkündür.