Kova Burcu Özellikleri

21 Ocak - 19 Şubat tarihleri arasında doğan kişilerin mensubu olduğu Kova burcu hava grubuna girer. Gezegeni Uranüs olan Kovaların uğurlu sayıları 4 ve 8, uğurlu günleri ise çarşambadır. Onlara uğur getiren renkler yeşil ve laciverttir. Kovaların en iyi anlaştığı burçlar Balık ve Aslan iken geçinmekte güçlük yaşadıkları burçlar ise Başak ve Boğadır. KOVA BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ Bütün burçlar arasında en uyumsuz burç olarak dikkat çeken Kova; öngörünün, deneyselliğin ve özgünlüğün burcudur. Bazen uçuk düşünceleri, güçlü hayalleri olsa da ayaklarını yere iyi basmasını da bilirler. Bunu yaparken kendilerine has bir tarzları vardır. Kovalar çoğu zaman etraflarındaki insanlara yardım etmeye gayret gösterirler ve özgürlük konusunda oldukça hassaslardır. Onlar için özgürlük hayatın en önemli kuralıdır. Özgürlük olmadığı sürece hiçbir şeyin gerçekleşemeyeceğini düşünürler. Özgürlüklerine düşkün oldukları için aşk meselelerinde problem yaşamaları oldukça doğaldır. Pek bağlanmayı tercih etmezler. Hava grubundan olan Kovalara dışarıdan bakıldığında su grubu mensubu oldukları düşünülebilir çünkü öngörüleri oldukça güçlüdür.

Kovalar son derece zeki olurlar her zaman yüksek enerjiyle hareket ederler. Toplum kurallarına çok riayet ettikleri söylenemez. Her daim gelişmek ve değişmek isterler. Yaratıcı ruhları vardır. Ama bu durum onların akılcılıktan ve gerçekçilikten çok fazla uzaklaşmalarına sebep olmaz. Sabit düşüncelere bağlı kalarak karar verebilirler. Eğer bir karar alırlarsa onları bu karardan döndürmek pek kolay olmaz. Eyleme geçerken hem akılcı özelliklerini hem de hayal dünyalarını kullanırlar. Bu farklı bakış açılarını bir araya getirerek eyleme geçtikleri zaman arzu ettikleri şeylere ulaşmaları pek de zor olmaz. Hep yeni bilgiler öğrenmek isterler fakat öğrendikleri bilgileri de sorgusuz sualsiz kabul etmezler. İlk olarak kendi akıl süzgeçlerinden geçirip bir değerlendirme yaparlar. Anlamakta zorlandıkları şeyleri başkalarına sormaktan çekinmezler. Bir konuda istedikleri şeyleri elde ettikleri an sıkılma ihtimalleri yüksektir. Ama edindikleri bilgileri ve fikirleri her yerde söylemekten de zevk alırlar. Bu paylaşımı yalnızca bilgilerine değer vereceklerini düşündükleri insanlarla gerçekleştirirler.

İkili ilişki kurma konusunda başarılı oldukları bilinir. İnsanlara karşı dolu dolu sevgi beslerler. Özgürlüğe bir sevdaları olduğu için sebepsiz yere sevdikleri insanlardan uzaklaşma ihtimalleri vardır. Kovalar Uranüs’ün etkisi altında oldukları için hem devrimin hem de değişimin simgesi olarak bilinirler. Kovalara farklı açılardan bakıldığı zaman zıtlıklar görmek mümkündür. Diğerlerinden farklı reaksiyonlar gösterebilirler. Eğer bir şey hoşlarına gitmediyse onu hemen değiştirip kendi ideallerine uygun hale getirmeye çalışırlar. Hava burcu mensubu olan Koçlar abartılı duygulardan kaçınırlar. Eğer bir konuyu mantıksal bağlamda kontrol altında tutup çözüme kavuşturacaklarını düşünmüyorlarsa o konudan kaçınırlar. Zekaları her zaman onlar için bir imdat çekici hükmündedir ve tehlike anlarında bunu kullanarak kendilerini kurtarmayı bilirler. Taraf olmayı çok sevmezler ve bu yüzden bazı insanlar onları vurdumduymazlıkla suçlayabilirler. Kovalar dahilikle delilik arasındaki ince çizgi üzerinde yürüyen insanlardır. Serseri fikirleri yüzünden finansal sorumluluk gibi konularla araları çok iyi olmaz. Sosyal anlamda çok duyarlı bireyler olsalar da bir taraftan egoist kişilikleri de vardır. İdeallerini gerçekleştirmek, kolektif değerler için mücadele etmek isterler ama eğer başarıya ulaşamazlarsa kendi içlerine kapanabilirler. Bu içe kapanıklık sonucunda da egoist karakterleri iyice güçlenmeye başlar.

KOVA BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Kovaların boyları orta ya da uzun olur. Genelde Kovalar düzgün bir bedene, açık sarı renkte saçlara sahip olurlar. Gözleri koyu renk tonlarında olur. Kova kadınlarının yüzü çok güzeldir ve yaşlanana kadar kolay kolay bu güzellik ortadan kaybolmaz çünkü kendilerine bakmayı bilirler. Kovaların hassas metabolizmaları vardır. Hasta olduklarında doğal ilaçlarla daha kolay iyileşirler. Akapunktur, biyoenerji, homeopati gibi alternatif tedavi yöntemleri onlara her zaman iyi gelir. Ani bir şekilde başlayıp iz bırakmadan ortadan kaybolan hastalıklarla karşılaşma ihtimalleri yüksektir. Bilekleri genelde çok hassas olur. Bu yüzden spor yaparken ekstra bir dikkat göstermeleri gerekir. Aynı dikkati ayakkabı seçerken de göstermeleri onların yararına olur. Kovaların hayatlarında spor önemli bir yer tutar, bu sayede biriken enerjilerini kolaylıkla boşaltırlar. KOVA BURCU KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ Kovaların sınırsız hayal güçleri olsa da aynı anda hem akılcı hem de sezgisel davranmayı becerebilirler. Bulundukları anın ötesini görme konusunda yeteneklidirler. Dik kafalı yapılarıyla bilinen Kovalar, onları dinleyen insanların kendilerini anlamadıklarını düşünürler. Kovaları tanımlayan kelimelerden birisi de “biliyorum”dur.

Sevecen tavırlarıyla dikkat çekerler. Pek bencil oldukları söylenemez. Dünya görüşlerine bakıldığı zaman modern fikirleri olduğunu söylemek mümkündür ama buna rağmen inatçı ve sabit fikirli davranabilirler. İnsanların cinsiyetine, ırkına, sosyal statüsüne bakmaksızın herkesin eşit şartlar altında yaşaması gerektiğine inanırlar ve bunun için çaba gösterirler. Kovalara yaklaşmak her zaman çok kolay olmaz, çünkü her ne kadar dostça tavır sergileseler de araya hiçbir zaman mesafe koymayı ihmal etmezler. Özgürlüğe çok önem verirler, kendilerini bağlayan şeylerden bir an önce kurtulmak isterler. Bu sebeple yakın ilişkiler konusunda sıkıntı yaşamaları doğaldır. Aile yaşamı onlar için çok kolay değildir, çünkü eve bağlanıp kalmak yerine yeni şeyler keşfetmek, toplumsal kuralların etkisinden kurtulmak isterler. Bazı ilkeleri sonuna dek savunurlar. KOVA BURCU OLUMSUZ ÖZELLİKLERİ Kovaların olumsuz yanları arasında en göze çarpanları sorumsuz ve saplantılı taraflarıdır. Özgürlükçü yapıları ve idealleri uğruna mücadele etmeleri onların bu şekilde tanınmalarına sebep olabilir. Genelde toplumsal kurallara uyum göstermek için çaba göstermemeleri, kendi bağımsızlıklarının peşinden koşmaları onların asi ve dediğim dedik kişiler olarak görünmesine sebep olur. Zaman zaman kendi imajlarına zıt davranışlar sergileyebilirler. Bu yüzden dengesiz yapıları olduğunu söylemek de mümkündür.

İnatçı oldukları için onlarla orta noktada buluşmak her zaman kolay olmayabilir. Bir tartışma esnasında ağızlarına geleni söyleyip karşılarındaki insanları kırma ihtimalleri bulunur. Kendi doğrularını daha çok önemserler. Özgürlük düşkünü oldukları için romantik ilişkilerde sıkıntı yaşayabilirler. Her an kaçıp gitme potansiyelleri vardır. KOVA BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ Kova kadınları bağımsızlıklarına düşkün, kararlı kişilerdir. Genelde becerikli olurlar ve zaman zaman karakter yapılarını etkileyen değişken tavırlar sergilerler. Keyifli ve neşeli insanlardır. Dostluk konusuna önem verirler. İnsanlarla arkadaşlık etmekten hoşlanırlar. Kova kadınları olaylara akılcı bir tutumla yaklaşır ve bir sorunla karşılaştıklarında pratik çözümler üretebilirler. Bu açıdan güçlü bir karakter otaya koyarlar. Giriştikleri işlerden başarılı olma konusunda yetenekli oldukları yadsınamaz bir gerçektir ve çok çalışkandırlar. Özgürlüklerine düşkün oldukları için maddi konularda oldukça savurgan davranabilirler. Kova kadınları kısıtlanmaktan hoşlanmazlar. Başkaları tarafından koyulan kuralları benimsemeye karşı bir tutum sergilerler. Bu yüzden kuralcı arkadaşlıklar ve romantik ilişkilerden hep uzak dururlar. İyi niyetli olduğunu düşündükleri ve kafa yapılarının uyuştuğu erkeklerle birlikte olmak isterler. Çevrelerindeki insanlara karşı son derece açık ve net olurlar.