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Kovid-19 vaka ve ölü sayılarının düştüğü Portekiz'de son 24 saatte sadece 1 kişi öldü

19.04.2021 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka ve ölüm sayılarında düşüşün devam ettiği Portekiz'de son 24 saatte sadece 1 kişinin öldüğü bildirildi.

Kovid-19 vaka ve ölü sayılarının düştüğü Portekiz'de son 24 saatte sadece 1 kişi öldü

Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği Kovid-19 verilerine göre, ülkede son 24 saatte 220 yeni vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

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Ülkede 30 Ağustos tarihinden bu yana Kovid-19'dan en düşük ölü sayısı kaydedilirken, salgından toplam can kaybı 16 bin 946'ya, vaka sayısı da 831 bin 221'e yükseldi.

27 OCAK VERİLERİ

Noel tatilinin ardından özellikle ocak ayında artan vakalarla pandemide ciddi sorunlar yaşayan Portekiz'de, 27 Ocak'ta günlük 293 can kaybı ile 15 binden fazla vaka sayısı en yüksek veriler olarak kayda geçmişti.

Diğer yandan olağanüstü halin 30 Nisan'a kadar uzatıldığı ülkede, İspanya ile kara sınırında sadece ticari ve özel izinle durumlarda geçiş yapılmaya devam ediliyor.

Sol azınlık hükümeti, ocak ayı ortasında uygulanmaya başlayan genel kapanmayı azalan vaka ve can kayıplarından dolayı mart ayı ortasından itibaren kademeli olarak gevşetmişti.

BUGÜN İTİBARIYLA 3. AŞAMAYA GEÇTİLER

Mevcut durumda gevşetilen önlemlerde ikinci aşamada olan Portekiz'de, 5 Nisan'dan bu yana 15 yaşa kadar tüm öğrenciler okullarda yüz yüze eğitime başlarken, müzeler, 200 metrekare büyüklüğe kadar ticari işletmeler ve restoranların terasları açılmıştı.

Ülkede bugünden itibaren geçilen 3. aşama ile 15 yaş üstü öğrenciler de okullara dönerken, ayrıca sinemalar, tiyatrolar ve alışveriş merkezleri de hizmete açıldı.

Restoranlar da iç mekanlarında en fazla 4 kişilik masalarda ve sosyal mesafe kuralıyla müşteri kabul etmeye başladı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi

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