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Kovid-19 virüsünün Aralık 2019'da ABD'ye ulaşmış olduğuna dair kanıtlar artıyor

15.06.2021 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de yapılan bir araştırmada (Kovid-19) virüsünün, sanılandan daha önce, Aralık 2019'dan itibaren ülkede yayıldığına dair kanıtların ağırlık kazandığı bildirildi.

Kovid-19 virüsünün Aralık 2019'da ABD'ye ulaşmış olduğuna dair kanıtlar artıyor

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) geçen yılın başlarında 24 bin Amerikalıdan alınan kan örnekleri üzerinde yaptığı geniş çaplı analize göre, Kovid-19 vakalarının Aralık 2019'da ülkenin bazı bölgelerinde görüldüğüne olan inancın arttığı belirtildi.

"SEYREK DE OLSA VAKALAR VARDI"

CDC yetkilisi Natalie Thornburg, "Çalışmalar oldukça tutarlı. Muhtemelen burada bildiğimizden daha önce çok seyrek de olsa vakalar vardı ancak şubat sonuna kadar yaygınlaşmadı." dedi.

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Kovid-19, 2019'un sonlarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmış, 15 Ocak'ta Wuhan'dan dönen ve 19 Ocak'ta Washington eyaletinde bir klinikte tedaviye alınan bir Amerikalıda görülen enfeksiyon ise ABD'de görülen ilk vaka olarak kabul edilmişti.

KAN BAĞIŞLARINDAN ALINAN ÖRNEKLERDE TESPİT EDİLDİ

Aralık 2020'de yayımlanan ve Amerikan Kızılhaç kan bağışlarından alınan 7 bin örneği analiz eden CDC liderliğindeki bir çalışma da virüsün Aralık 2019'un ortalarından itibaren bazı Amerikalılara bulaşmış olabileceğini göstermişti. (AA)

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