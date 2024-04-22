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Köyde tek başına! Hikayesi film gibi: 12 yıldır yalnız yaşıyor

22.04.2024 11:30
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Aksaray'da Hasan Dağı eteklerindeki Gözlükuyu köyünde yaşayanlar, su olmadığı için 32 yıl önce başka bölgeye taşındı. Ancak evlerini terk etmek istemeyen Salman ailesi ise köylerinde kaldı. Çocukları evlendikten sonra köyü terk eden Selami Salman (68), eşinin de ölümünün ardından köyde 12 yıldır tek başına yaşamaya devam ediyor. Salman, “Burada bulduğum huzuru, başka yerde bulamıyorum. Eşimin mezarının dibinde yer ayırdım. Ölünce eşimin yanına gömsünler’’ dedi. İşte ilginç hikayenin detayları...

Köyde tek başına! Hikayesi film gibi: 12 yıldır yalnız yaşıyor

Aksaray'da 12 yıldır köyünde yalnız yaşayan Selami Salman'ın hikayesi filmleri aratmıyor. Hasan Dağı eteklerindeki 180 haneli Gözlükuyu köyünde yaşayanlar, yerleşim yerinin yüksek kesimde olması ve yeterli düzeyde su olmadığı için 32 yıl önce yaklaşık 8 kilometre mesafedeki düz bir alana taşındı. 7 çocuk babası Selami Salman ise ailesiyle birlikte köyde kaldı. Salman'ın çocukları da evlendikten sonra köyü terk etti. 12 yıl önce de eşi Fadimana’yı kanser hastalığından kaybeden Selami Salman, köyde 2 odalı evde tek başına yaşama başladı.

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'EKMEKSİZ KALIYORUM, ONU DA PİŞİRİYORUM'

Salman, “Gözlükuyu köyünde doğdum, burada öleceğim. Eşim vefat edeli 12 yıl oldu. Çocuklarım da kendi ailelerini kurdular. Şu anda köyümde yalnız yaşıyorum. Eşimin ölümünden sonra yalnız kalmama rağmen gitmek istemedim. Burada bulduğum huzuru, başka yerde bulamıyorum. Önceki Valimiz Hamza Aydoğdu, evimi yaptırdı, sağ olsun. Valimiz olmasa benim evim de yıkılırdı. Köy halkı su sorunu yüzünden köyü terk etti. Şu an gittikleri yerde, yer altı suyu var, ama içme suları yine kısıtlı. 68 yıldır bu köydeyim. Yalnız yaşamak zor tabi, her işi kendin yapmak zorundasın. Bir de kış aylarında yollar kapanırsa ekmeksiz kalıyorum, ama onu da kendim pişiriyorum' diye konuştu.

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'ÖLÜNCE EŞİMİN YANINA GÖMSÜNLER'

Dağlık araziyi gezerek gününü geçirmeye çalıştığını belirten Salman, “Yalnızlığa alıştım. Çocuklarım gel diyorlar, ama ben gitmek istemiyorum. Pazar günleri çocuklarım ziyaretime gelirler, onlarla birlikte yeriz, içeriz sonrasında herkes evine dağılır. Buranın temiz havasına alıştım, merkezde 10 saat uyusan yetmez. Burada 4 saat uyusam yetiyor. Ben de aşağı köye gitmiş olsaydım belki, ben de ölmüş olurdum ve bu yaşı da göremezdim. Eşimin mezarının dibinde yer ayırdım. Ölünce eşimin yanına gömsünler'' dedi.

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(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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