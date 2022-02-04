Sahte kozmetik ürünler, kremler ve parfümler cilt sağlığını tehdit eder. Kalitesiz oldukları için ciltte tahrişe, sivilceye, alerjiye, kızarıklığa hatta egzamaya bile neden olabilir. Ancak orijinal olduğu düşüncesiyle alınan birçok ürünün sahtesiyle karşılaşmak da mümkün. Siz de aldığınız ürünlerin orijinalliğinden emin olamıyorsanız sahte ve gerçek ürünleri ayırt etmenizi sağlayacak birbirinden basit yöntemlere mutlaka göz atmalısınız! Haydi, hazırsanız başlayalım!
Günlük bakım rutininde en çok kullandığımız ürünler arasında yer alan kremlerin orijinal olup olmaması çok önemli. Sahte ürünler kanserojen bileşenler içerebilir, kızarıklıklara ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Ancak kremlerin orijinal olduğunu anlamak için Sağlık Bakanlığının geliştirdiği Ürün Takip Sistemi üzerinden ürünü kolayca sorgulayabilirsiniz. Web tarayıcı üzerinden ya da mobil uygulama ile sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey örneğin Nivea Vücut Sütü'nün arka yüzünde yer alan barkod ya da kare kodu sorgulatmak. Sorgulama sonrasında ürün hakkında detaylı bilgiye kolayca ulaşabilirsiniz.Ürünü İncele ## 2. Şişeler ürünü ele verir ![Kozmetik ve makyaj ürünlerinin, parfüm ve kremlerin orijinal olduğunu anlama yolları](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/13679713/640xauto.jpg) Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için [tıklayın!](https://www.amazon.com.tr/b?_encoding=UTF8&node=26248552031&pf_rd_r=K90T9B2F8W6B8JAFX9S1&pf_rd_p=916b13a7-f2ab-4b40-a1cd-dd44c5cd95a2&pd_rd_r=048d694a-8bd1-49cb-9b83-c25ac3faa2fc&pd_rd_w=5zVQF&pd_rd_wg=uQn7E&linkCode=ll2&tag=mynet-1715-21&linkId=a3ff4a379676f730ac6f86e6a3dcd326&language=tr_TR&ref_=as_li_ss_tl) Parfümler sahtesi en yaygın ürünlerden biri. Orijinal olmayan parfümler hem kalıcı olmaz hem içindeki alkol miktarı nedeniyle ciltte tahrişe, kızarıklığa ve alerjiye neden olabilir. Parfümlerin orijinal olup olmadığını anlamanın oldukça kolay bir yolu var, şişesi! Bir parfümün şişesi o ürünün orijinal ya da sahte olup olmadığını kolayca ele verir. Örneğin Yves Saint Laurent Libre'nin orijinal olup olmadığını anlamak için markanın kendi sitesi üzerinden şişelerin tasarımını hızlıca karşılaştırabilirsiniz. Sahte parfüm şişelerini kolayca ayırt etmek mümkün. Eğer satın aldığınız parfümün şişesi aynı tasarım ve renk tonuna sahipse aldığınız ürünün orijinal olduğu anlamına gelir. Ürünü İncele ## 3. Türkçe açıklamalara dikkat edin ![Kozmetik ve makyaj ürünlerinin, parfüm ve kremlerin orijinal olduğunu anlama yolları](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/13679715/640xauto.jpg) Yurtdışından gelen ürünlerin ambalajlarında yabancı dilde ürün açıklamaları ve bilgileri yer alır. Ancak orijinal ürünlerde ithalatçı firmanın bilgileri mutlaka yer alır. Bu nedenle ambalajları kontrol ederek satın aldığınız ürünün orijinal olup olmadığını kolayca anlayabilirsiniz. Eğer Mizon Joyful Time Kiraz Maskesi'nin orijinal olup olmadığını anlamak isterseniz ürünün arka yüzünde yer alan bilgilere bakmanız yeterli. Eğer arka yüzde ithalatçı firmaya ait bilgiler, ürünle ilgili Türkçe açıklamalar ve son kullanma tarihi gibi detaylar yer alıyorsa satın aldığınız ürünün orijinal olduğu anlamına gelir. Ürünü İncele ## 4. Kıvamına ve yoğunluğuna bakın ![Kozmetik ve makyaj ürünlerinin, parfüm ve kremlerin orijinal olduğunu anlama yolları](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/13679716/640xauto.jpg) Kozmetik ürünlerin orijinalliğini ele veren bir diğer ayrıntı ise kıvamı. Fondöten gibi krem olmayan ancak kremsi formdaki ürünlerin kıvamına bakarak ürünün sahte ya da orijinal olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Örneğin L'Oréal Paris Infaillible 24H Matte Cover Yüksek Kapatıcı Fondöten'in orijinal olduğunu anlamak için tek yapmanız gereken üründen bir miktar sıkmak ve kıvamını kontrol etmek. Eğer kıvamı akıcı değilse ya da ayrışma söz konusuysa bu, ürünün sahte olduğu anlamına gelir. Bu tüyoyu kremsi formdaki ruj gibi diğer kozmetik ürünlerde de kullanabilirsiniz. Ürünü İncele
Orijinal kozmetik ürünü ayırt etmenin bir diğer yolu ise üzerindeki bilgileri incelemekten geçer. Ambalaj ve ürün üzerinde yer alan bilgiler sizin için belirleyici olmalı. Mesela Guerlain Terracotta Bronzlaştırıcı Pudra'yı sayın aldığınızda orijinalliğini kontrol etmek için hem ambalajın hem ürünün üzerinde yer alan bilgileri karşılaştırmalısınız. Eğer iki alandaki bilgiler örtüşüyorsa bu, ürününüz orijinal olduğu anlamına gelir. Eğer küçücük bile olsa bilgilerde uyuşmazlık ya da tezatlık varsa o ürünün orijinal olması mümkün değil. Ayrıca yazıların ne kadar canlı olduğuna da dikkat edin. Ürün ya da ambalajda silik, anlaşılmayan yazılar varsa bu durum ürünün sahte olduğunu gösterir.Ürünü İncele ## 6. Fiyatları karşılaştırın ![Kozmetik ve makyaj ürünlerinin, parfüm ve kremlerin orijinal olduğunu anlama yolları](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/13679717/640xauto.jpg) Fiyatlar da ürünlerin orijinalliği hakkında bize bilgi verir. Bu nedenle piyasadaki mevcut fiyatları analiz etmekte fayda var. Caudalie gibi kaliteli markaların piyasanın altında bir fiyatla satışta olması mümkün değil. Bu nedenle örneğin satın aldığınız ürün Caudalie Resveratrol Lift Sıkılaştırıcı Etkili Serum ise ilk yapmanız gereken piyasadaki diğer satıcıların fiyatlarıyla satın aldığınız ürünün fiyatını karşılaştırmak olmalı. Elbette orijinal ürünler indirime girebilir, kampanya ürünü olabilir. Ancak yine de belirli bir fiyatın altına düşmeleri pek mümkün değil. Böyle indirim dönemlerinde diğer satıcıların indirim oranlarına da dikkat etmenizde fayda var. Ürünü İncele ## 7. Barkod numaralarını kontrol edin ![Kozmetik ve makyaj ürünlerinin, parfüm ve kremlerin orijinal olduğunu anlama yolları](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/13679720/640xauto.jpg) Orijinal olan her ürünün ambalajında mutlaka barkod numarası yer alır. Bu sayede ürünün orijinal olup olmadığını kolayca anlamak mümkün. Örneğin rimel gibi ürünleri kıvamından orijinal olup olmadığı anlaşılamayabilir. Hatta sahte olduğu halde fiyatı da sizi şaşırtabilir. Böyle zamanlarda barkod numarası en doğru bilgiyi verir. Sehiseido SMK ImperialLash Rimel'in orijinal olduğunu anlamak isterseniz tek yapmanız gereken ürünün barkod numarasını checkfresh.com, gepir.org.tr ve checkcosmetic.net gibi internet sitelerinde aratmak. Böylece rimel satıcı firmanın ürünü mü değil mi tüm bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz. Ürünü İncele ## 8. Fırça ve süngerler önemli ![Kozmetik ve makyaj ürünlerinin, parfüm ve kremlerin orijinal olduğunu anlama yolları](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/13679722/640xauto.jpg) Ürünlerin sahte olup olmadığını ele veren unsurlardan biri de fırça ve süngerleri. Far, allık ve pudra gibi ürünlerin fırça ya da süngerlerine bakarak orijinal ürün mü değil mi kolayca anlayabilirsiniz. Örneğin Note Professional Göz Far Paleti'i sahteyse fırçaları da olması gerektiği gibi görünmez. Şekli, rengi, büyüklüğü, fırçaların kıl yoğunluğu, süngerin dokusu ve yapıldığı madde kalitesizse hemen kendini ele verir. Sahte ürünlerin fırça ve süngerleri oldukça düşük kaliteli ve mat görünür. Bu nedenle orijinal bir ürün aldığınızda mutlaka fırça ve sünger kalitesine dikkat edin. Ürünü İncele ## 9. Kokusu ve rengi sahte ürünü anlamanıza yardım eder ![Kozmetik ve makyaj ürünlerinin, parfüm ve kremlerin orijinal olduğunu anlama yolları](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/13679723/640xauto.jpg) Ürünün sahte olup olmadığını anlamak için rengine ve kokusuna da dikkat edebilirsiniz. Sahte ürünler genellikle kötü kokulu olur. Örneğin Mac Powder Kiss Ruj'un sahte versiyonlarında hem renk orijinal ürünle uyuşmaz hem kokusu rahatsız eder. Kıvamı da daha katı olur. Rujun kokusu kötü değil de olması gerekende daha yoğun ya da parfümlü gibiyse bu da ürünün sahte olduğu anlamına gelir. Eğer rujun renginden emin olamıyorsanız çeşitli satıcıların renklerini karşılaştırabilir, internet üzerinden araştırma yapabilirsiniz. Eğer mağazadan alışveriş yapacaksanız ruja ait deneme ürününün olmasına dikkat etmelisiniz. Ayrıca firmaya ait mağazalardan alışveriş yaparsanız orijinal ürünleri satın alabilirsiniz. Ürünü İncele ## 10. Ambalajlarının rengi size fikir verir ![Kozmetik ve makyaj ürünlerinin, parfüm ve kremlerin orijinal olduğunu anlama yolları](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/13679721/640xauto.jpg) ***Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için [tıklayın!](https://www.amazon.com.tr/prime?_encoding=UTF8&pf_rd_r=D3FYA9D5JTQH4GPFCC4K&pf_rd_p=f9cfa0eb-e8bf-4685-8407-286f550a7aff&pd_rd_r=51234315-dc95-427e-ac03-29c99001ed94&pd_rd_w=PUdty&pd_rd_wg=V7HkH&linkCode=ll2&tag=mynet-1715-21&linkId=df23f3e54870d88c52508f286ec43422&language=tr_TR&ref_=as_li_ss_tl)*** Ürünlerin paketleri de sahte olup olmadığını anlamanın yollarından biri. LA ROCHE-POSAY Anthelios Invisible Fluid Koruyucu Yüz Kremi'nin sahte olduğunu ambalajına bakarak anlayabilirsiniz. Sahte ürünlerin ambalajlarında silik yazılar ve soluk renkler görülür. Oysa orijinal ürünlerin ambalajları canlı renklerle ve belirgin, açık yazılarla tasarlanır. İnternet üzerinden almak istediğiniz ürünün ambalajını kolayca kontrol edebilirsiniz. Ürünlerin olması gerekenden daha hafif hissettirmesi de sahte olduğu anlamına gelir. Ayrıca güvenilir, satışı yapan firmanın bilgilerinin yer aldığı, satış sonrası destek alabileceğiniz sitelerden alışveriş yaparak orijinal ürünlere kolayca ulaşabilirsiniz. Ürünü İncele
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Bir ilke imza atacak model de geliyor