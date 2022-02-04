Sahte kozmetik ürünler, kremler ve parfümler cilt sağlığını tehdit eder. Kalitesiz oldukları için ciltte tahrişe, sivilceye, alerjiye, kızarıklığa hatta egzamaya bile neden olabilir. Ancak orijinal olduğu düşüncesiyle alınan birçok ürünün sahtesiyle karşılaşmak da mümkün. Siz de aldığınız ürünlerin orijinalliğinden emin olamıyorsanız sahte ve gerçek ürünleri ayırt etmenizi sağlayacak birbirinden basit yöntemlere mutlaka göz atmalısınız! Haydi, hazırsanız başlayalım!

1. Teknoloji yanınızda

Günlük bakım rutininde en çok kullandığımız ürünler arasında yer alan kremlerin orijinal olup olmaması çok önemli. Sahte ürünler kanserojen bileşenler içerebilir, kızarıklıklara ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Ancak kremlerin orijinal olduğunu anlamak için Sağlık Bakanlığının geliştirdiği Ürün Takip Sistemi üzerinden ürünü kolayca sorgulayabilirsiniz. Web tarayıcı üzerinden ya da mobil uygulama ile sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey örneğin Nivea Vücut Sütü'nün arka yüzünde yer alan barkod ya da kare kodu sorgulatmak. Sorgulama sonrasında ürün hakkında detaylı bilgiye kolayca ulaşabilirsiniz.

5. Ambalajda yer alan bilgileri mutlaka okuyun

Ürünü İncele ## 2. Şişeler ürünü ele verir ![Kozmetik ve makyaj ürünlerinin, parfüm ve kremlerin orijinal olduğunu anlama yolları](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/13679713/640xauto.jpg) Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için [tıklayın!](https://www.amazon.com.tr/b?_encoding=UTF8&node=26248552031&pf_rd_r=K90T9B2F8W6B8JAFX9S1&pf_rd_p=916b13a7-f2ab-4b40-a1cd-dd44c5cd95a2&pd_rd_r=048d694a-8bd1-49cb-9b83-c25ac3faa2fc&pd_rd_w=5zVQF&pd_rd_wg=uQn7E&linkCode=ll2&tag=mynet-1715-21&linkId=a3ff4a379676f730ac6f86e6a3dcd326&language=tr_TR&ref_=as_li_ss_tl) Parfümler sahtesi en yaygın ürünlerden biri. Orijinal olmayan parfümler hem kalıcı olmaz hem içindeki alkol miktarı nedeniyle ciltte tahrişe, kızarıklığa ve alerjiye neden olabilir. Parfümlerin orijinal olup olmadığını anlamanın oldukça kolay bir yolu var, şişesi! Bir parfümün şişesi o ürünün orijinal ya da sahte olup olmadığını kolayca ele verir. Örneğin Yves Saint Laurent Libre'nin orijinal olup olmadığını anlamak için markanın kendi sitesi üzerinden şişelerin tasarımını hızlıca karşılaştırabilirsiniz. Sahte parfüm şişelerini kolayca ayırt etmek mümkün. Eğer satın aldığınız parfümün şişesi aynı tasarım ve renk tonuna sahipse aldığınız ürünün orijinal olduğu anlamına gelir. Ürünü İncele ## 3. Türkçe açıklamalara dikkat edin ![Kozmetik ve makyaj ürünlerinin, parfüm ve kremlerin orijinal olduğunu anlama yolları](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/13679715/640xauto.jpg) Yurtdışından gelen ürünlerin ambalajlarında yabancı dilde ürün açıklamaları ve bilgileri yer alır. Ancak orijinal ürünlerde ithalatçı firmanın bilgileri mutlaka yer alır. Bu nedenle ambalajları kontrol ederek satın aldığınız ürünün orijinal olup olmadığını kolayca anlayabilirsiniz. Eğer Mizon Joyful Time Kiraz Maskesi'nin orijinal olup olmadığını anlamak isterseniz ürünün arka yüzünde yer alan bilgilere bakmanız yeterli. Eğer arka yüzde ithalatçı firmaya ait bilgiler, ürünle ilgili Türkçe açıklamalar ve son kullanma tarihi gibi detaylar yer alıyorsa satın aldığınız ürünün orijinal olduğu anlamına gelir. Ürünü İncele ## 4. Kıvamına ve yoğunluğuna bakın ![Kozmetik ve makyaj ürünlerinin, parfüm ve kremlerin orijinal olduğunu anlama yolları](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/13679716/640xauto.jpg) Kozmetik ürünlerin orijinalliğini ele veren bir diğer ayrıntı ise kıvamı. Fondöten gibi krem olmayan ancak kremsi formdaki ürünlerin kıvamına bakarak ürünün sahte ya da orijinal olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Örneğin L'Oréal Paris Infaillible 24H Matte Cover Yüksek Kapatıcı Fondöten'in orijinal olduğunu anlamak için tek yapmanız gereken üründen bir miktar sıkmak ve kıvamını kontrol etmek. Eğer kıvamı akıcı değilse ya da ayrışma söz konusuysa bu, ürünün sahte olduğu anlamına gelir. Bu tüyoyu kremsi formdaki ruj gibi diğer kozmetik ürünlerde de kullanabilirsiniz. Ürünü İncele

Orijinal kozmetik ürünü ayırt etmenin bir diğer yolu ise üzerindeki bilgileri incelemekten geçer. Ambalaj ve ürün üzerinde yer alan bilgiler sizin için belirleyici olmalı. Mesela Guerlain Terracotta Bronzlaştırıcı Pudra'yı sayın aldığınızda orijinalliğini kontrol etmek için hem ambalajın hem ürünün üzerinde yer alan bilgileri karşılaştırmalısınız. Eğer iki alandaki bilgiler örtüşüyorsa bu, ürününüz orijinal olduğu anlamına gelir. Eğer küçücük bile olsa bilgilerde uyuşmazlık ya da tezatlık varsa o ürünün orijinal olması mümkün değil. Ayrıca yazıların ne kadar canlı olduğuna da dikkat edin. Ürün ya da ambalajda silik, anlaşılmayan yazılar varsa bu durum ürünün sahte olduğunu gösterir.

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