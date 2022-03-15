KPSS başvuruları ve sınav takvimi 2022! KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Sınav ücreti ne kadar?

KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? sorusunun yanıtnı öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. KPSS, ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu kişilerin internetteki aramaları sonrası günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Bu kapsamda KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Sınav ücreti ne kadar? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte KPSS başvuruları ve sınav takvimi...

KPSS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans sınavlarına başvurular Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı Merkezi'nin 'Aday İşlemleri Sistemi' ekranı üzerinden alınacak.

Adaylar, sınav ücretlerini yatırıp girilecek oturumu seçerek sınava müracaat edecekler.

Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim ve ön lisans sınavları her sene yapılmıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı Merkezi lise ve yüksek okul mezunlarına yönelik sınavları 2 senede bir yapıyor. Fakat bu sınavların puanlarıyla 2 sene boyunca açılan ilanlara başvuru gerçekleştirilebiliyor. Bu sene KPSS ortaöğretim (lise) sınavı 6 Kasım'da, KPSS ön lisans sınavı ise 2 Ekim tarihinde yapılacak.

KPSS lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavları 31 Temmuz'da düzenlenecek. Üniversitelerden mezun oldukları alanlara göre yapılacak Alan bilgisi sınavları iki oturum şeklinde 6-7 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 14 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs'ta başlayıp 6 Haziran'da son bulacak.

2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 31 Temmuz, 2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 6 Ağustos,

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 7 Ağustos

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 14 Ağustos'ta gerçekleşecek.

KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da yapılacak.

EKPSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihlerinde organize edilecek.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK 2022?

KPSS başvuru işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı Merkezi'nin 'Aday İşlemleri Sistemi' ekranı üzerinden ya da mobil uygulama ve diğer yöntemlerle alınacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar T.C. kimlik numarası, aday şifresi veya e-Devlet giriş seçeneği ile belirlenen tarihler arasında müracaat yapabiliyorlar. Başvuru işlemleri oturum tercihi ve sınav ücreti yatırma işlemi olarak iki aşamada gerçekleştiriliyor.

KPSS ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS ücretleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı Merkezi'nin yayımlayacağı kılavuz ile belli olacak.

Başvuru kılavuzu sınav başvuruları başlamadan adayların erişimine açılacak.

Bu senenin başvuru ücretleri henüz netleşmedi. 2021'de KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınav ücreti 90 TL, Alan Bilgisi 65 TL ve ÖABT sınav ücreti 90 TL olarak belirlenmişti.

Sınava girmek isteyen kişiler, sınav ücretlerini anlaşmalı bankalar veya ÖSYM e-Ödemeler bölümünden banka/kredi şeklinde gerçekleştirebilecekler.

