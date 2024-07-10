HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Kredi kartı' göndermesine öfkelenen Buket Aydın stüdyoyu terk etti; Şaban Sevinç özür diledi

'Kredi kartı' göndermesine öfkelenen Buket Aydın stüdyoyu terk etti; Şaban Sevinç özür diledi

10.07.2024 08:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün akşam canlı yayında gazeteciler Buket Aydın ile Şaban Sevinç arasında gerginlik yaşandı. Sevinç'in 'kredi kartı' göndermesine öfkelenen Buket Aydın ayağa kalkıp Sevinç'e "Sana kim yazıyor o mesajları" diye bağırdı, ardından sert sözlerle stüdyoyu terk etti. Yayının devamında Şaban Sevinç özür diledi.

'Kredi kartı' göndermesine öfkelenen Buket Aydın stüdyoyu terk etti; Şaban Sevinç özür diledi

Cansu Canan Özgen'in moderatörlüğünü yaptığı, tv100'de yayınlanan programının konukları arasında yüksek tansiyonlu bir tartışma yaşandı.

"KİM YÖNLENDİRİYOR SENİ"

Şaban Sevinç'in 'kredi kartı' ile ilgili bir ifadesine tepki gösteren Aydın şu sözlerle sert çıktı:

"Ben kredi kartıyla saat almadım Şaban Bey. Twitter'de sürekli kredi kartı, saat üzerinden gündem yapılmaya çalışılan benim. Sana kim yazıyor 50 saattir o mesajları Şaban Sevinç? Kim yönlendiriyor seni? Ben bu yayını terk ediyorum."

Ekran görüntüsü 2024-07-09 231431

Bu sırada ayağa kalkan Buket Aydın tepkisiyle stüdyoyu terk etti. Şaban Sevinç "Çok ayıp" karşılığını verdi.

Ekran görüntüsü 2024-07-09 231446

CANLI YAYINDA ÖZÜR DİLEDİ

Aydın'ın terk etmesinin ardından ilerleyen dakikalarda Özgen de devreye girdi ve "Erkek hegemon bir iş yapıyorum ama; söz konusu öznede kadın olunca konuya kolayca girilip rencide ediliyor, sonra yanlış anlaşıldım deniliyor!" dedi.

Şaban Sevinç ise "Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim. Hele bir kadına karşı" sözleriyle özür diledi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başörtülü öğrenciye söyledikleri yanına kâr kalmadıBaşörtülü öğrenciye söyledikleri yanına kâr kalmadı
İstanbul ve Ankara dahil 12 ilde düğmeye basıldıİstanbul ve Ankara dahil 12 ilde düğmeye basıldı
Murat Kurum gelir gelmez o ismi görevden aldı!Murat Kurum gelir gelmez o ismi görevden aldı!
Anahtar Kelimeler:
Buket Aydın Şaban Sevinç
En Çok Okunan Haberler
İddialar doğru çıktı… Icardi'yi terk ettiğini açıkladı! 'Denedim ama olmadı'

İddialar doğru çıktı… Icardi'yi terk ettiğini açıkladı! 'Denedim ama olmadı'

Emekliye zam için sürpriz zirve! Erdoğan’dan talimat geldi

Emekliye zam için sürpriz zirve! Erdoğan’dan talimat geldi

Resmi Gazete’de yayımlandı! 5 ilin valisi değişti

Resmi Gazete’de yayımlandı! 5 ilin valisi değişti

Bodrum'da orman yangınına müdahale ediliyor! Vali açıklama yaptı: 2024'ün en ciddi yangınlarından biri

Bodrum'da orman yangınına müdahale ediliyor! Vali açıklama yaptı: 2024'ün en ciddi yangınlarından biri

2 gündür kayıptı! Araçta başından vurulmuş halde ölü bulundu

2 gündür kayıptı! Araçta başından vurulmuş halde ölü bulundu

İstanbul'da iğrenç olay! Metroda lise öğrencisi kızı taciz etti: 'Kafam bozulduğu için...'

İstanbul'da iğrenç olay! Metroda lise öğrencisi kızı taciz etti: 'Kafam bozulduğu için...'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.