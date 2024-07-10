'Kredi kartı' göndermesine öfkelenen Buket Aydın stüdyoyu terk etti; Şaban Sevinç özür diledi

Cansu Canan Özgen'in moderatörlüğünü yaptığı, tv100'de yayınlanan programının konukları arasında yüksek tansiyonlu bir tartışma yaşandı.

"KİM YÖNLENDİRİYOR SENİ"

Şaban Sevinç'in 'kredi kartı' ile ilgili bir ifadesine tepki gösteren Aydın şu sözlerle sert çıktı:

"Ben kredi kartıyla saat almadım Şaban Bey. Twitter'de sürekli kredi kartı, saat üzerinden gündem yapılmaya çalışılan benim. Sana kim yazıyor 50 saattir o mesajları Şaban Sevinç? Kim yönlendiriyor seni? Ben bu yayını terk ediyorum."

Bu sırada ayağa kalkan Buket Aydın tepkisiyle stüdyoyu terk etti. Şaban Sevinç "Çok ayıp" karşılığını verdi.

CANLI YAYINDA ÖZÜR DİLEDİ

Aydın'ın terk etmesinin ardından ilerleyen dakikalarda Özgen de devreye girdi ve "Erkek hegemon bir iş yapıyorum ama; söz konusu öznede kadın olunca konuya kolayca girilip rencide ediliyor, sonra yanlış anlaşıldım deniliyor!" dedi.

Şaban Sevinç ise "Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim. Hele bir kadına karşı" sözleriyle özür diledi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





