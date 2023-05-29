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Kremlin'den kritik Türkiye açıklaması! "İvmenin korunacağını umuyoruz"

29.05.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 28 Mayıs ikinci tur seçimlerinden sonra yaptığı açıklamada Rusya ile Türkiye arasındaki ortak projelerde "yüksek" bir ivmenin olduğunu belirtti. Peskov bu ortak Rus-Türk projelerindeki hedeflerin gerçekten iddialı olduğunu vurguladı. Ayrıca yakalanan bu ivmenin korunacağını umduğunu ifade etti.

Kremlin'den kritik Türkiye açıklaması! "İvmenin korunacağını umuyoruz"

Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci turdaki seçim başarısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"HENÜZ BİR DAVETİYE GELMEDİ"

Erdoğan'ın göreve başlaması sebebiyle düzenlenecek olan yemin törenine katılma konusunda Peskov, "Bekleyeceğiz, henüz bir davetiye gelmedi" dedi.

erda

"ORTAK RUS-TÜRK PROJELERİNDEKİ HEDEFLER GERÇEKTEN İDDİALI"

Sözcü Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın zamanda bir telefon görüşmesi ihtimalinin bulunduğuna değindi ve ekledi: "Ortak Rus-Türk projelerinin uygulanmasında oldukça yüksek ivme var. Elbette bu ivmenin korunacağını umuyoruz. Çünkü bu alandaki hedefler gerçekten iddialıdır" (AA)


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Rusya Türkiye kremlin peskov

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