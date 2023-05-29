Kremlin'den kritik Türkiye açıklaması! "İvmenin korunacağını umuyoruz"

Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci turdaki seçim başarısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın göreve başlaması sebebiyle düzenlenecek olan yemin törenine katılma konusunda Peskov, "Bekleyeceğiz, henüz bir davetiye gelmedi" dedi.
Sözcü Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın zamanda bir telefon görüşmesi ihtimalinin bulunduğuna değindi ve ekledi: "Ortak Rus-Türk projelerinin uygulanmasında oldukça yüksek ivme var. Elbette bu ivmenin korunacağını umuyoruz. Çünkü bu alandaki hedefler gerçekten iddialıdır" (AA)