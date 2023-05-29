Bakan Bozdağ 'Dünya liderleri sıraya girdi! Kılıçdaroğlu hâlâ...' diyerek CHP liderine yüklendi! 'Çok mu zordu?'

28 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçiminin 2. tur oylamasında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı seçilirken siyasilerden de dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçime ve CHP lideri ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir paylaşım yaptı.

"DÜNYA LİDERLERİ SIRAYA GİRDİ"

Bozdağ paylaşımında, "Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik için dünya liderleri sıraya girdi." dedi.

"KILIÇDAROĞLU HALA..."

Ardından Bozdağ "Ama millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, hâlâ Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ı tebrik edip, başarılar dilemedi." ifadelerini kullandı.

"ÇOK MU ZORDU?"

Bozdağ paylaşımının devamında ise "Böylesi bir erdemli, medeni, ahlaki, saygın ve demokrat bir davranışı Sayın Kılıçdaroğlu neden göstermedi? Çok mu zordu?" dedi.