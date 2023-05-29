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Bakan Bozdağ 'Dünya liderleri sıraya girdi! Kılıçdaroğlu hâlâ...' diyerek CHP liderine yüklendi! 'Çok mu zordu?'

29.05.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçildiği seçimlerin ardından siyasilerden önemli açıklamalar geliyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da yaptığı bir paylaşımla, CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Erdoğan'ı tebrik edip başarılar dilemediği için eleştirdi.

Bakan Bozdağ 'Dünya liderleri sıraya girdi! Kılıçdaroğlu hâlâ...' diyerek CHP liderine yüklendi! 'Çok mu zordu?'

28 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçiminin 2. tur oylamasında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı seçilirken siyasilerden de dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçime ve CHP lideri ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir paylaşım yaptı.

"DÜNYA LİDERLERİ SIRAYA GİRDİ"

Bozdağ paylaşımında, "Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik için dünya liderleri sıraya girdi." dedi.

"KILIÇDAROĞLU HALA..."

Ardından Bozdağ "Ama millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, hâlâ Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ı tebrik edip, başarılar dilemedi." ifadelerini kullandı.

"ÇOK MU ZORDU?"

Bozdağ paylaşımının devamında ise "Böylesi bir erdemli, medeni, ahlaki, saygın ve demokrat bir davranışı Sayın Kılıçdaroğlu neden göstermedi? Çok mu zordu?" dedi.

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