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Kritik görüşme Ocak ayında İsrail'de olabilir!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.12.2019 13:33 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ocakta İsrail’de görüşebileceğini ifade etti.

Kritik görüşme Ocak ayında İsrail'de olabilir!

Gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ocakta İsrail’e yapacağı ziyaretin hazırlandığını belirtti.

Bu ziyaret sırasında Putin’in Trump’la görüşme ihtimali olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Peskov "Trump’ın İsrail’de olacağına dair bir bilgimiz yok, ancak Putin’in ziyareti için hazırlıklar ve çalışmalar sürüyor" dedi.

Peskov, Putin’in daha önce olduğu gibi, İsviçre’de düzenlenecek Davos Zirvesi’ne (21-24 Ocak) katılmayacağını ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eylülde İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmede, 2020 başında Holokost kurbanlarını anma etkinlikleri kapsamında İsrail'e gitmeyi planladığını söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
putin Trump Peskov israil

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