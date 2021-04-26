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Kripto para borsası Thodex soruşturmasında gözaltına alınan 62 kişi serbest bırakıldı

26.04.2021 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan 62 kişi serbest bırakılırken, zanlıların 28'i için yurt dışına çıkış yasağı kararı alındı.

Kripto para borsası Thodex soruşturmasında gözaltına alınan 62 kişi serbest bırakıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kişilerin, Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Soruşturma kapsamında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 70 şüpheliden 62'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 62 şüpheliden 34'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Savcılık, 6 şüpheliyi "bilişim sistemleri banka ve veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve " suç örgütü kurma" suçlarından tutuklanması talebiyle, 22 şüpheliyi de adli kontrol altına alınması istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderdi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklanmaları talep edilen 6 şüphelinin de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında "yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak, serbest bırakılmasına karar verdi.

Öte yandan gözaltında olan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de arasında bulunduğu firari 10 zanlının yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmaların devam ettiği bildirildi. (AA)

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